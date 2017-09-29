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YANGIN MERDİVENLERİ, MAALESEF İŞLEVİNE UYGUN KULLANILMIYOR

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YANGIN MERDİVENLERİ, MAALESEF İŞLEVİNE UYGUN KULLANILMIYOR
“YANGINDAN KAÇIŞ YOLU OLARAK DİZAYN EDİLEN YANGINMERDİVENLERİ, KULLANILMAYAN EŞYA DEPOSU YA DA ÇÖP ALANI GİBİ KULLANILIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, binalarda yangın merdiveni bulunmasına rağmen, maalesef büyük çoğunluğunun amacına uygun kullanılmadığını, yangın anında da işlevsiz kaldığını söyledi.

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle, vatandaşlara, yangın merdivenlerinin bilinçsiz kullanımına yönelik uyarılarda bulunan Sipahi, yaptıkları denetimlerde, son derece yanlış uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Sipahi, karşılaştıkları olumsuzluklar hakkında şu bilgileri verdi:

“Binalarda yangın merdivenleri zaten çoğunlukla depo gibi kullanılıyor. Evde, işlerinde kullanmadıkları masa-sandalye gibi eşyaları bu alanlara yığıyorlar. Üstüne bir de hırsız girmesin diye, en alttaki çıkıştan kilitliyorlar.  Birçok binada çöplerin buralarda biriktirildiğini görüyoruz. Öğrenci yurtlarında da yaşanan birçok kötü örneğe rağmen ders almayan bazı yöneticilerin, öğrencilerin gece çıkmalarını önlemek için yangın merdivenlerinin kapısını kilitlediklerine şahit oluyoruz.”

Böyle durumlarda; yangın anında insanların kaçış yolu olarak dizayn edilen yangın merdivenlerinin devre dışı kaldığını vurgulayan Sipahi, “Yangın sırasında da binadan çıkmaya çalışan merdivenleri, maalesef çoğunlukla bina dışında işlevsiz bir yapı durumunda.  Bina içindekiler yangın sırasında dışarı çıkamadığı gibi bizim de bu merdivenlerden yangına müdahalemize mümkün olmuyor” dedi.

-"BİNA YÖNETİCİLERİ ÖZEN GÖSTERMELİ"

Yangın merdivenlerinin, standartlara uygun olması ve özellikle yöneticiler ve binalarda oturanlar tarafından amacına uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sipahi, şunları söyledi:

Yangın merdivenlerine açılacak kapılar kesinlikle plastik veya ahşap değil, yangına dayanıklı bir malzemeden yapılmış ve dışarıdan değil, içeriden açılabilir olmalı. Yani yangından kaçanın kolu kolayca itip çıkabileceği şekilde ve standartlara uygun olmalı. Maalesef birçok binada, bazı hastanelerde, yurtlarda, iş yerlerinde bu kapılar kullanılmıyor."

-"OTOKONTROL ÇOK ÖNEMLİ"

Ankara İtfaiyesi'nin, periyodik olarak yangın merdivenlerini denetlediğini  ifade eden Sipahi, ancak asıl denetimin, binada oturan vatandaşların ve bina yöneticilerinin oto kontrolüyle gerçekleşebileceğine dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankara’da bulunan onbinlerce binanın her an denetimini yapmamız elbette mümkün değil. Biz denetimi yapıp çıktıktan 2 saat sonra, yeniden eşyalarını merdivenlere koyabiliyorlar. Burada en önemli husus, binalarda oturanların otokontrolü. Binada oturan insanlar, apartman yöneticilerini ve komşuları, yangın merdivenlerine eşya konulmaması ve açık tutması için herkesi ikaz etmeli, uyarmalı. Unutulmamalıdır ki çıkacak bir yangında, böylesine yangın merdivenleri eşyalarla doldurulan ve işlevsiz bırakılan binalarda hem o eşyaları koyanlar hem de bina yöneticileri sonuçlarından hukuki olarak da sorumlu oluyorlar.”

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