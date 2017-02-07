YANILA YANILA, EVET VEYA HAYIR ÇIKARSA…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Kendi varlığına, varlık sebebi kişinin emriyle ‘son verme’ kararı veren Binali Yıldırım meydandan; ‘HAYIR’ diyenler yok olacaktır…

Birlik beraberlik mesajları, Yenikapı ruhu söylemleri hepsi ama hepsi ‘tek kişi’nin isteklerine uygun anayasa, ülke dizayn etmek için.

Bugün gelinen noktada ‘tek kişi’ ile bir ülkeyi yönetmek çok geç, külüstür bir anlayış. Günümüz yönetim anlayışı yetkilerin, tek elde toplandığı yönetim modeli değil, yetkilerin dağılımı, paylaşımı; kolektif aklın öne çıktığı yönetim anlayışı geçerli.

‘Tek kişi’ yönetim anlayışı için dünyanın geldiği nokta, teknolojideki gelişmeler, toplumsal farklılıklar, duyarlılıklar demokrasinin gelişmişliği ve Türkiye’nin 100 yıllık demokrasi, parlamenter deneyim tecrübe, uygun değildir.

Zorlanıyor… Geriliyor... Değişiklik isteyenlerin devlet baskısıyla toplum sıkıştırılıyor.

Hatırlayın 2010 anayasa değişikliği için de benzer şeyler söylendi. 12 Eylül’den hesap sorulacaktı, vesayet sistemi sona erecekti, hızlı karar alma süreci başlayacaktı, üstünlerin hukukundan; hukukun üstünlüğüne geçilecekti.

Olmadı. Hiçbiri gerçekleşmedi.

Bugünde aynı şeyler; kararlar hızlı alınacak, hızlı kalkınma sağlanacak…

Bugün de; hala 12 Eylül, darbe söylemleri üzerinden kampanya yürütülüyor. Bırakınız 12 Eylül’den hesap sormayı, 12 Eylül yasaları olduğu gibi yerinde duruyor.

Bugün de; bürokratik vesayet sona erecek, vesayetin kalkması için…

Bugünde; üstünlüğü ele geçirenler, üstünlerin hukuku demeyi bıraktılar. Hata yapmışız; beraber yürüdüğümüz FETÖ bizi aldattı. Yargı tamamen FETÖ’nün eline geçmiş. E, siz yargıda kadrolaşmak için FETÖ ile kadro pazarlığı yapmadınız mı? Tamam yaptık ama bunların güçlerini bize karşı kullanacaklarını hesap edemedik! Şimdi bize yetki verin yargıyı temizleyelim, yargı tek elden kontrol altına alınsın. Devlet ve bürokrasi FETÖ’nün eline geçmiş, onu temizlemek için bize daha çok yetki verin. E, FETÖ kadrolarını siz yerleştirmediniz mi? Evet biz yerleştirdik. Ama bizden önce de varlardı. Bizden öncekilerinde günahı var. Bugüne kadar yapılan yanlışlar öncekilere, iyi işler bunlara.

ABD ile stratejik ortaklık kurduk, BOP eşbaşkanlığını paylaştık; yanıldık, aldatıldık…

AB ile imtiyazlı ortaklığı kabul ettik; yanıldık, aldatıldık…

Suriye, Esad’ı devirme konusunda söz verenler sözünde durmadı; yanıldık, aldatıldık…

Irak’a müdahalede Meclise rağmen ‘tezkere’yi geçirdik, ama denklem dışı bırakıldık; yanıldık, aldatıldık…

Libya’da NATO’nun ne işi var dedik ama NATO müdahalesini kabul ettik, buna rağmen denklem dışı bırakıldık; yanıldık, aldatıldık…

Mısır’da bize rağmen darbeci SİSİ desteklendi; yalnız bırakıldık…

IŞİD’le mücadelede; yalnız bırakıldık…

Terörle mücadelede yanıldık; terör örgütleri ile müzakere yapılmazmış! Terör örgütü PYD; ABD tarafından sahiplenildi, silah veriliyor, tank veriliyor, aldatıldık…

Bu aldatılma ve kandırılma örnekleri çoğaltılabilir. Şimdi denilen; bize daha çok yetki verin, hızlı karar alma süreçleri ile ülkeyi yönetelim.

Evet, çıkarsa Türkiye uçmaz, güçlü Türkiye olmaz.

Hayır, çıkarsa Türkiye batmaz, Türkiye’nin sonu olmaz.

Evet, çıkarsa toparlamak, birlik beraberliği sağlamak biraz-çok zor olur.

Hayır çıkarsa Türkiye; gelişmiş ülkelerin tercih ettiği ‘parlamenter’ sistemi ‘revize’ ederek, yapısal reformlarını yaparak, Siyasi Partiler Kanunu, Seçim kanununu yenileyerek, katılımcı, demokratik çoğulcu bir yönetim sistemi ile; hiç kimseyi ötekileştirmeden, kutuplaşmaya yol açmadan, çağdaş dünyada yerini alır.

15 yıldır Türkiye’yi yönetenlerin iddialarının aksine ‘HAYIR’ Türkiye’ye ‘HAYIR’ getirecektir.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr