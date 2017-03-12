Yaptığı yatırımlarla göz dolduran Çankaya Belediyesi, Bilkent Çankaya Evi’nin temelini attı

Geçen sezon 40’a yakın açılış ve temel atma gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi

Alper Taşdelen: “Bizim belediyecilik anlayışımızda kamu yararı var”

Geçen sezon 40’a yakın açılış ve temel atma gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Mahalle halkının sosyal ve kültürel hayata katılımını sağlamak amacıyla vatandaşların hizmetine sunduğu Çankaya Evlerinin sayısını artıran Çankaya Belediyesi, Bilkent Üniversiteler Mahallesi’ne de Bilkent Çankaya Evi’ni kazandırıyor.

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu’nun kısa bir halk oyunu gösterisi sunduğu törene ev sahipliği yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Örgüt ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılımıyla Bilkent Çankaya Evi’nin temelini attı.

Bünyesinde bulundurduğu 124 mahalle ile Türkiye’nin en büyük belediyesi konumunda bulunan Çankaya Belediyesi hali hazırda 22 olan Çankaya Evi sayısını temelini geçtiğimiz sezon attığı 100. Yıl ve Or-An Çankaya Evi ile birlikte 25’e çıkarmış olacak. Toplam 22 Çankaya Evi’nde 97 farklı branşta 13 binden fazla vatandaşa hizmet veren Çankaya Belediyesi modern binası, çocuk oyun odası, hobi ve kişisel gelişim kursları ve çok amaçlı salonun yer aldığı Bilkent Çankaya Evi’yle önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

ÇANKAYA EVLERİ 21. YÜZYILIN HALK EVLERİDİR

Çankaya’da hizmet kervanının yoluna devam ettiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ‘Bildiğiniz gibi geçen sene 40’a yakın açılış ve temel atma gerçekleştirdik. Mart-Haziran ayları arasında da yine 40’a yakın açılış ve temel atma gerçekleştireceğiz. Çankaya’ya hizmet noktasında en hızlı şekilde bu tesisleri açmamız gerekiyor. Bizim sorumluluğumuz fazla, çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesiyiz. Onun için belediyecilik hizmetlerinde de ona layık olacak şekilde çalışmamız lazım. Bizim bir iddiamız var o da belediyecilik sosyal demokratların işidir. Bizim belediyecilik anlayışımızda kamu yararı var. Yaptığımız belediyecilik anlayışı ile diyeceğiz ki, evet belediyecilik sosyal demokratların işidir. Bu Çankaya Evi sosyal donatısıyla Üniversiteler Mahallemize renk katacak. Bizim Çankaya Evleri 21. yüzyılın Halk Evleridir’ diye konuştu.

BU PROJELER SAYESİNDE BELEDİYE TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MARKA OLACAK

Çankaya Belediyesi’nin önemli projeleri hayata geçiriyor olmasının Çankaya İlçesi’ne büyük katkısının olduğunu ifade eden CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, ‘Çankaya’da her kesime dokunan projeleri çok önemsiyoruz. Çankaya Belediyesi bölge insanının ihtiyaçlarına hitap eden projelerle isim yaptı. Ben inanıyorum ki, Çankaya Belediyesi bu projeleri hayata geçirerek hem Türkiye’de hem dünyada yeni bir marka olma yolunda önemli bir adım atacak’ dedi.

“TEMELLERİN HARCINDA ÇANKAYA BELEDİYESİ EMEKÇİLERİNİN ALIN TERİ VAR”

Çankaya Belediyesi gibi diğer CHP’li belediyelerin insan odaklı belediyecilik yaptıklarını dile getiren CHP Örgüt ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, ‘2016’nın son aylarında çok yoğun bir şekilde Çankaya Belediyesi’nin açılış ve temel atmalarını gerçekleştirdik. Sayın Başkan’ın da dediği gibi sanırım yine koşturmaya devam edeceğiz. Bu bizi yormuyor, bu bizi sonsuz mutlu ediyor. Bizi sosyal demokrat belediye başkanlarını diğerlerinden ayıran en temel özelliklerden bir tanesi şova kaçmadan belediye başkanlığı yapmak. İnanın Türkiye’deki bütün CHP’li belediyeler bunu yapıyorlar. Tabii bu bir takım oyunu yani Belediye Başkanı oyun kurucu olarak bu projeleri tasarlıyor ve onun yanında bu temellerin harcında Çankaya Belediyesinin emekçilerinin alın teri var’ dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ OLARAK BELEDİYE BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ

Vatandaşların yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayan Taşdelen, vatandaşlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Bilkent Çamlık Sitesi’nde 27 yıldan bu yana yaşayan Günay Süzer ve Havva Hülya Akalın, Çankaya Evi’nin açılmasıyla birlikte kurs için başka Çankaya Evlerine gitmek zorunda kalmayacaklarını belirttiler. Çankaya Evi’nin çok büyük bir ihtiyacı gidereceğine dikkat çeken Süzer ve Akalın, “Mahalle sakinleri olarak belediye başkanımıza ne kadar minnettar olsak azdır” diyerek duygularını aktardı.