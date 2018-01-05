Yarasa opereti 8 Ocak 2018 Pazartesi saat 20.00’da Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek

Vals müziğin kralı olarak kabul edilen dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Johann Strauss’unbaşyapıtlarından olan Yarasa opereti, hem müzikal hem de metin zenginliği açısından türünün en yetkin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
Rejisörlüğünü Murat Atak’ın yaptığı eserin temsilinde Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Sunay Muratov yönetecek.
YARASA (OPERET/3 PERDE)
Orkestra Şefi-Sunay Muratov, Rejisör-Murat Atak, Yardımcı Rejisör-Mehmet Yılmaz, Dekor-Adnan Öngün, Kostüm-Nursun Ünlü, Koreograf- Nilgün Bilsel Demireller, Işık- Tahsin Çetin
Tarih:8 Ocak 2018, Pazartesi
Saat:20.00
Yer:Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)
Satış noktaları:
Opera Binası Ana Gişe – 03123246801
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