Sahnelendiği ilk günden beri kapalı gişe oynayan; enerjik, romantik ve eğlenceli yapısıyla izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan Yarasa opereti 8 Ocak 2018 Pazartesi saat 20.00’da Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Vals müziğin kralı olarak kabul edilen dünyaca ünlü Avusturyalı besteci Johann Strauss’unbaşyapıtlarından olan Yarasa opereti , hem müzikal hem de metin zenginliği açısından türünün en yetkin örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Rejisörlüğünü Murat Atak’ın yaptığı eserin temsilinde Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Sunay Muratov yönetecek.

YARASA (OPERET/3 PERDE)

Orkestra Şefi-Sunay Muratov, Rejisör-Murat Atak, Yardımcı Rejisör-Mehmet Yılmaz, Dekor-Adnan Öngün, Kostüm-Nursun Ünlü, Koreograf- Nilgün Bilsel Demireller, Işık- Tahsin Çetin

Tarih:8 Ocak 2018, Pazartesi

Saat:20.00

Yer:Opera Sahnesi (Atatürk Bulvarı No:20 Ulus - Ankara)

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801