Mutlu Mete Kaçar

Değerli okurlarım, Yardımlaşma ve dayanışma biz toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Tecrübelerine dayanarak birçok söz söyleyen atalarımız, yardımlaşma ve dayanışma hakkında da pek çok atasözü dile getirmişlerdir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var; Yalnız taş duvar olmaz; Ağaç yaprağıyla gürler gibi. Yardımlaşma; İnsanların çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesi ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesidir. Yardımlaşma hayatımızda çeşitli şekillerde kendisini gösterir maddi, manevi, teselli, insan gücü gibi oluşur. En kısaca tanımı insanların tek başına yapamadıklarını başkaları ile destek alarak yapmasıdır. Başkalarından yardım almak işin kolay şekilde yapılarak sorunların giderilmesini sağlamaktadır. Yardımlaşma ve dayanışma toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Bir arada yaşayan insanlar sürekli yardımlaşma içerisinde olursa hem daha mutlu hem de daha huzurlu olurlar. Kapı komşun ile el ele vererek bir iş ortaya koymak kadar keyifli başka bir iş yoktur. Birlikte yapılan işler aynı zamanda daha kısa sürede yapıldığından böylece aynı zamanda çok daha fazla iş yapabilmek de mümkündür. Yardımın İnsanların ve Toplumların Yaşamlarındaki yaptığı değişiklikler:

1- Yardımla yoksullar korunmuş olur. Onlara yapılan maddi yardımlar, onların hırsızlık gibi kötü yollara sürüklenmesini engeller.

2- Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve ülfet doğar. Yardımla topluma kazandırılan insanlar kin, hased, düşmanlık gibi kötü huylardan kurtulur, kimsenin malında gözü olmaz.

3- Hz. Muhammed, Müslümanlara yardım edilenin değil, yardım eden kişi olmalarını bildirmiştir. Sıkıntı zamanında Müslümanlardan yardım, anlayış ve sevgi görenler, sıkıntılarını atlatınca, alan değil veren kişiler olmaya çalışacaktır.

4- Zekât, sadaka ve diğer maddî yardımlar, Müslümanların güçlü olmalarında, birlik ve beraberlik içinde bulunmalarında en büyük etkendir. Yardımlaşma, zenginle fakir, tokla aç arasındaki uçurumu kapatır ve sevgi, saygı bağı kurar.

5-Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Fakirlik ve bununla gelen dilencilik ortadan kalkar.

Yardımlaşmanın konusunun içinde, maldan sevgiye kadar her şey verilebilir. Verme işi bazen zekât fitre gibi mecburi olduğu halde, bazen tamamen isteğe bağlıdır. Bu vermenin sınırı yoktur. Bu yardımın dışında, Müslümanlar birbirlerine sevgi ile bağlanmak zorundadırlar. Yardım etmenin önemini biraz olsun anlayabildiysek hadi yardım etmeye… Sevgi dolu güzel günlerde zengin fakir elele her şey İnsanlar için İnsanlık için. Mevlana’nın güzel bir sözü olan, Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Işığınızı, vicdanınızı, hayallerinizi, mutluluğunuzu, kaybetmemeniz dileğiyle mutlu sağlıklı günler bizlerler olsun.

Sağlıkla esen kalın.