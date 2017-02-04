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Yarıyıl tatilinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen Çankaya Belediyesi çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor

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Yarıyıl tatilinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen Çankaya Belediyesi çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor
Çankaya sınırlarına bağlı köylerde yaşayan çocuklar ve Bademlidere, Sokullu Çankaya Evi’nin minik kursiyerleri son haftayı D’ Atelier Sanat Atölyesi’nde geçirdi.

2016-2017 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilini çocukların derslerden uzak, eğlenceli ve keyifli bir ortamda geçirmesini hedefleyen Çankaya Belediyesi son hafta minikleri D’Atelier Sanat Atölyesi’nde ağırladı. Çankaya’ya bağlı köylerde yaşayan ve Bademlidere, Sokullu Çankaya Evi’nin kursiyerlerinin katıldığı programda çocuklar kendilerini plastik sanatların içinde buldu. Plastik heykel yaparak onları boyayan çocuklar boyaları fırçaları dilediğince kullandı. Sanat atölyesi sanatçıları, çocukları, dünyadaki heykel sanatçıları hakkında da bilgilendirdi.

 

1999 yılından bu yana D’Atelier Sanat Atölyesinin hizmet verdiğini dile getiren Gani Oral ve Melek Oral Koray, “Amacımız çocuklarımızın yaşadığı toprakların zenginliğini öğrenmesi, sanat bunun için en mükemmel yol. Soran, sorgulayan, dünyanın nereye gittiğini anlamaya çalışan çocuklar için onları sanatla buluşturmamız gerekiyor. Çankaya Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız bu çalışma da oldukça verimli geçti” dedi. 

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