YASALARI KOMİSYONA, MİLLİ BAYRAMLARI PROTOKOLE HAVALE ETTİLER !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Dünya çocuklarını bir araya getiren, ilk ve tek bayram olan 23 Nisan , 97. yılında

ülke tarihinde çok çeşitli kutlamalara tanık oldu.

Dünya da hiç bir ülkede, din, dil, ırk ayrımı yapılmadan çocukları bir araya getiren bir başka bayram ya da etkinlik yoktur.

23 Nisan’la sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmadı, aynı zamanda, yurtta ve dünyada barışın temeli de atıldı.

Geleceği çocuklara, gençlere emanet eden Mustafa Kemal ATATÜRK dünyada barışın ve huzurun devam etmesi adına 23 Nisan’ı tüm dünya çoduklarına armağan etti.

Eskiden, okullarda çocukların kendi el emekleriyle, öğretmenlerinin destekleriyle süslenen

Sınıflar, büyük heyecanla yapılan gösteriler kapitalizme yenik düştükçe yerini paranın tuzağına teslim etti.

Artık emek verilmeden, parayla satın alınan süslü giysiler, devlet okullarında ailelerin bütçelerini zorlarken, özel okullarda velilerin birbiriyle yarışması haline geldi.

23 Nisan’ın anlamını, önemini, duygusunu anlatmak, yaşatmak yerini sadece görselliğe, belli başlı kutlamalara ve alışık olduğumuz söylemlere bıraktı.

Eskiden, şiir, kompozisyon, resim yarışmaları yapılır, çocuklar büyük bir özgüvenle hazırlanırdı. 23 Nisan sabahına heyecanla uyanırdı. Aileler çocuklarını ve resmi törenleri izlemek için bayram alanlarına koşardı.

Birçok değerimiz gibi Milli bayramlarımızın değerini ve anlamını da bizlere unutturmaya çalışıyorlar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, çocuklardan alıp; ‘’yasaklamadık Kaymakamlık kutluyor işte......’’ diyerek, Protokol'e havale ettiler. (Tıpkı, Meclise sunulan yasaları Komisyona havale ettikleri gibi.)

Kaymakamlık sadece 15 dakika süren bir çelenk koyma programı ile kutlamayı yapıyor.

Partilerin ve Demokratik Kitle örgütlerinin, protokolle birlikte tören alanında çelenk koyma ve kutlama programları artık olmadığı için bu kurumlar, ayrı bir törenle milli bayramlarına sahip çıkıyorlar.

Halkın katılımı ne yazık ki sadece çocuklarının gösterilerini izlemek amacıyla sağlanıyor. Milli duyguları yaşayan insanlar ise, hala her bayramda o çocuk coşkusuyla, eski kalabalığı göremese de tören alanlarında yer almakta, duygularına, gözyaşlarına engel olamamaktadır.

23 Nisan kutlamaları bir çok yerde bir gün önceden, okullarda halkın katılma imkanı olmayan kutlamalarla geçiştirilmektedir.

Özel okullar bu konuda daha farklı imkanlar yaratarak daha renkli kutlamalar yapabilmektedir.

Dün, Fethiye’de ki Özel Hatem okullarının kutlamaları görülmeye değerdi. 23 Nisan günü kurtlamalarda da yer alacak olan okul; çağdaş eğitim çizgisinde yer alan, Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında eğitim veren bir okul.

23 Nisan kutlamaları için günler öncesinden davet ettiği Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna’dan gelen onlarca çocuğu ağırladı.

Dün, bu çocuklar bize gösterdi ki sevginin dini, dili, ırkı, kimliği yoktur.

Dün, bu çocuklar, Türk insanının misafirperver ve Vatanseverliğini gördüler.

Kendi kültürlerini, geleneklerini kendi dilleriyle, oyunlarıyla, giysileriyle bize sunarken bizim gözlerimizde kendilerini gördüler.

Bugün, iki kutlama birden yapacağız.

Sabah bir köy okulumuzda yapılacak olan kutlamalara katılıp, Köy halkı ile beraber 23 Nisan çoskusunu paylaşacağız.

Merkezde, yapılacak resmi çelenk sunma töreni ve ardından Siyasi partilerin ve Derneklerin çelenk sunumu ve konuşmalarından sonra konuk çocuklarımızla birlikte muhteşem bir kutlama daha bizi bekliyor. İnanıyorum ki büyük bir çoşku ve katılım olacak.

Milli bayramlarımıza her zamankinden daha çok sahip çıkacağız.

Milli bayramlarımızı bize unutturmaya , ulusal egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve devrimlerimizi yok saymaya çalışanlar büyük bir yanılgı içindedirler.

Bilsinler ki her 23 Nisan coşkuyla kutlanacak.

Ne Mutlu Türküm Diyene !!