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YAŞAM SEVİNCİMİZ ÇALINIYOR

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Güldane Kaya

Merhaba değerli okurlarım;

Hayatta var olan en güzel duygu sevgidir. Sevgi her şeyin ilacıdır. Birçok sorunu sevgimizle aşabiliriz. Sevmeyi bilirsek Keşke herkes birbirine sevgigösterebilirse, Sevginin çok çeşidi vardır. Allah sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi... Günümüzde maddiyata çok önem verildiği için manevi duygularımız arka plana atılmıştır. Bunun için birçok insan depresyona giriyor. Hâlbuki manevi haz hiçbir kelimeyle ifade edilemez bir tat verir insana Aslında biz sevgi ile her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yunus Emre "Yaratılanı sev yaratandan ötürü" sözü ile insanların hatalarını görmeden Allah yarattığı için sevmemizi söylüyor. Bizde Yunus Emre'nin dediği gibi yapabilsek keşke, Bu sayede düşmanlık, kin, nefret, savaş ve terör olayları olmaz, dünya da barış içinde olur muydu bilmem ama? Umutlarımız çalınıyor, En büyük hırsızlık insanın yaşam sevincini çalmaktır. Yazık ki ümitlerimiz mutluluğumuz hayallerimiz çalınıyor. 

2016’yılı  Maalesef, savaşların, tatsızlıkların, olumsuzlukların galebe çaldığı bir yıl oldu. Tüm bu olumsuz tatsız günlerden ve yıldan kurtulup yepyeni bir yıla ümitlegüzel dilek ve temennilerle yaşamayı eskisinden daha iyi olmasını arzu ederken, maalesef2017’ye adımımızı attığımız ilk dakikalarda İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'ya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. yeni yıla kanla, barut kokusuyla, Can kaybı sıfır moralle başladık, Saldırıda 39 kişi yaşamını yitirirken, 60 kişi de yaralandı. ‘Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır. Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefinin mekânlar değil insan, ülke, millet ve topyekûn insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyorum,İçimizdeki iyi niyeti çalanlara lanet olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına sabır yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Demekten usandık artık.Daha ne kadar şehit vereceğiz, ne kadar kan ve gözyaşı akacak bilmiyorum ama bir gerçek var ki dur demeyi bilmek gerekiyor. Milletçe hep birlikte provokasyonlara, galeyanlara gelmeden bilinçli bir şekilde hareketetmemiz, dur. Dememiz gerekiyor. Diye düşünüyorum Bugün ona yapılan yarın bana yapılır düşüncesiyle biz felsefesinde birleşerek acıyı ve sevinci yaşamayı ve yaşatmayı savunma çabası içinde tek vücut olabilmeyi öğrenmemiz lazım…

Sözün bitiği yer…                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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