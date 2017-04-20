Mustafa Esmer Cengiz

Yıl 1920'nin 23 Nisanıdır bitmiş tükenmiş bir imparatorluk.

Hasta adam umarsız; güçlü bir devletin himayesi altına girmeyi düşünüyor; yarı aydınlar mandacılığı tartışıyor. Savaşlardan yorgun düşmüş bir Anadolu var ortada. Mustafa Kemal hazmedemiyor bağımlılığı; onun için ölümden beter bu . Yurdun dört bir yanına haber salıyor; halkın seçtiği temsilcileri çağırıyor Sivas’a. En zor koşullarda, her şeye rağmen ilk meclis toplanıyor.

1920’nin 23 Nisanıdır zaman. Ya istiklal ya ölüm kararı çıkıyor meclisten. Egemenlik kayıtsız şarttır milletindir, deniyor; tam bağımsızlık , deniyor o gün. Ve topraklarımızı işgal etmiş kapitalizme karşı amansız bir mücadeleye girişiliyor. Kurtuluş Savaşımızdır bu başlatılan. Kararlılık kazanıyor sonuçta. O zamanlar daha adı konmamış Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür 23 Nisan. Yıl 2017. Aradan tam 97 yıl geçmiş. Her şeye rağmen, en zor koşullarda ayakta yine; daha nice yıllara meydan okuyacak güçte atılan temeller. Bu sağlam temelleri atan , ilk meclisin o gözü pek, o yurtsever atalarımızın huzurunda saygıyla eğiliyor ve dünyada ilk kez çocuklara armağan edilen bu büyük günü içtenlikle, coşkuyla kutluyoruz.

Yaşasın tam bağımsızlık!

Yaşasın Mustafa Kemal ve onun kahraman askerleri!

Yaşasın 23 Nisan!