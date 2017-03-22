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Yaşlılara çocuk muamelesi yapmayın

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Yaşlılara çocuk muamelesi yapmayın
Çankaya Belediyesinin Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında düzenlediği seminerde bir araya gelen hekimler uyarıyor: “Yaşlılara çocuk muamelesi yapmayın”

Çankaya Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında “Yaşlı Genç Bir araya Yaşama Değer Katmaya” seminerinde konunun uzmanlarını bir araya getirdi.

Türk Geriatri Derneği ile birlikte düzenlenen seminerde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Özlem Erden Akı, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Asuman Doğan ve Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Prof. Dr. Nurper Erberk Özen konuşmacı olarak yer aldı.

 

“DOĞRU İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ”

Konuşmacılar, Çankaya Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen seminerde yaşlı bireylerle doğru iletişim kurmanın önemini, onlar için ev ve çevre düzenlemelerinin yapılması gerektiğini aktardı.

Yaşlıların korunması gerektiği anlayışının onlara çocuk muamelesi yapılmasına yol açtığını belirten uzmanlar, şu uyarılarda bulundu:

“Yaşlılara çocuk muamelesi yapmak onların işlevini bozar ve hayattan uzaklaştırır. Onlarla iletişim kurarken aynı seviyede yakın mesafede bulunmalı ve göz teması kurulmalıdır. Sert ya da telaşlı konuşmaktan kaçınılmalı, onların söyledikleri dikkatle dinlenmelidir. Ayrıca yaşlılarla dokunarak iletişim kurmak onların dikkatlerini toplamalarını sağlar.”

Uzmanlar, yaşlılarla anlaşılır ve basit cümlelerle iletişim kurulması, ev kazalarına meydan vermeyecek düzenlemelerin yapılması, onların sosyal yaşamın içinde kalmalarının sağlanması gerektiğini belirtti.

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