YAŞLILARIMIZ

Mutlu Mete Kaçar

18- 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu (UTEYKİF) koromuz Bir Saz Bir Söz Bir Nefes Türk Halk Müziği Koromuz ile huzur evi ziyaretinde bulunduk.

Yaşlılarımıza çiçekler götürdük, teker teker elleri öpüp bu özel günlerini kutladık. Federasyon Genel Başkanı olarak ben Mutlu Mete Kaçar bu ziyarette yanımda olan Kalp Gözü Derneği Baskanı sayın Birsen Şule Özaydın, koro şefimiz sayın Nazım Beyaz ve tüm korist arkadaşlarıma bu güzel ve anlamlı etkinlikleri için çok teşekkür ediyorum.

Tarihin her döneminde milletimiz yaşlısına gereken değeri vermiştir.

Bu milletimizin gerçek anlamda en önemli töresi, vazgeçilmez geleneğidir. Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak görevi de bizlere düşmektedir. Günlük hayatımızda büyüklere karşı davranışlarımız çocuklarımız için örnek teşkil edecek ve bu güzel geleneğimizin yaşamasını sağlayacaktır.

Yaşlılıkla ortaya çıkan bedeni değişiklikler kişinin faal hayatını da değiştirir. Bunlar sosyal şartlardaki hızlı değişikliklere ayak uyduramadığından toplum içindeki yerleri sarsıntıya uğrar. Bu da yaşlıyı şiddetle etkiler. Bunlar senelerden beri devam eden kabiliyetlerin silinmesi, faalliğin kaybedilmesi ve toplumda bilinmeyen, tanınmayan bir kişi haline gelmesi demek olur.



Günümüzde şehirleşmenin arttığı görülmektedir. Şehirleşme, kişilerarası münasebetleri gevşetir. Bunların yerini radyo, televizyon, gazete, sinema gibi aletler alır ve böyle bir cemiyette kişi, saygınlığını tatmin edici şekilde hissetmez. Var olan insan münasebetleriyse daha çok menfaata dayanmaktadır. Kardeş ve çocuk sayısının da azaldığını eklersek, bütün bunlar kişiyi yalnızlığa iter, desteksiz bırakır, çevre ve topluma yabancılaştırır.



Yaşlılara yardım: Yaşlılığın kendisine, yani yaşlanmaya tesirli bilinen bir hormon, aşı veya başka bir ilaç yoktur. Bugün batı ülkelerinde yaşlılara yapılabilen yardım ve tavsiyeler şunlardır:



1. Hasta ve sağlam yaşlılar için yeterli huzurevi dediğimiz bakım müesseseleri açılmaktadır. Yaşlı, sıhhatli bile olsa kendi çocukları tarafından kabul edilmemekte ve tek yaşamakta veya huzurevine yerleştirilmektedir.



2. Meşgale bulması tavsiye edilmekte, gayesiz duran yaşlının daha çabuk yıkılacağı hatırlatılmaktadır.



3. Yaşlılığa ve yaşlanmanın getirdiği zorluklara önceden hazırlanması sağlanmaktadır.



4. Yaşlılığa iyi uyum sağlaması için kişinin kendisini maddi bakımdan muhtaç hissetmeyecek şekilde yardımlar yapılmakta ve maaş bağlanmaktadır.

Değişen sosyal şartlara bağlı olarak büyük ailelerin yerini küçük aileler almıştır. Âile içinde de kişiler arası bağ çok zayıflamıştır. Yaşlı kişi, kendisine yardım edecek, bakacak, ihtiyaçlarını karşılayacak ve kendisine samimiyetle yaklaşacak kimse bulamamaktadır. Gerek aile fertleri, gerekse toplum içinde kendini desteksiz görmeye başlayan, etrafındakilerin kendisinden uzaklaştığını düşünen kişi, hayatını kimseye muhtaç olmadan sürdürebilmek için geleceğiyle ilgili bir teminat, bir ipucu, bir ümit aramaya başlar.

Yaşlılarımız başımızın tacıdır. Bizi hayata hazırlayanlardır onlar. Biz onlardan aldığımız güç ve kuvvetle bugünlere geldik. Onları her daim hayatımızın içinde tutarsak daha da güçleniriz.

Elbet bir gün hepimiz yaşlanacağız. Kendimize ne yapılmasını istiyorsak biz de öyle davranalım.

“Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir, çıktıkça yorgunluğunuz artar nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler.”

İ. Berkman

Dolayısıyle onların deneyimlerinden faydalanmamız gerekir.