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"Yatırımın Başkenti" Çankaya, 2017 yılının başında da işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk tercihi oldu

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"Yatırımın Başkenti" Çankaya, 2017 yılının başında da işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk tercihi oldu
Çankaya Belediyesi, Ocak 2017'de 442 yeni işletmeye ruhsat verdi.

"Yatırımın Başkenti" Çankaya, işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk adresi olma özelliğini sürdürüyor. 

Çankaya’da Ocak 2017'de 442 yeni işyeri açıldı. Çankaya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen işletmelerden 378'i market, büro, kuaför, pastane, lokanta, konfeksiyon gibi sıhhi işyeri, 45'i depo, ilaçlama, imalathane gibi gayrisıhhi işyeri, 19'u ise güvenliğe tabi eğlence ruhsatı için belediyeye başvurdu.

 

500'DEN FAZLA İŞYERİ DENETLENDİ

Bir işletmenin uyması gereken her koşul incelenerek verilen ruhsat, daha sonra da işletmenin uygunluğu açısından ruhsat denetim ekipleri ve zabıta tarafından da kontrol ediliyor. Çankaya Belediyesi denetim ekipleri, Ocak ayında 516 işyerinin ruhsat kontrolünü gerçekleştirdi.

 

NAZARLIKLA “HAYIRLI İŞLER”

Çankaya Belediyesi, işyerlerinin kapısını yeni açan esnafa ayrıca özel yapım nazar boncuklu hayırlı olsun çerçevesi vermeyi de sürdürüyor. Çankaya Belediyesi Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi’nde engelliler tarafından yapılan çerçeve içinde verilen hediyeyi kabul eden esnaf da nazar boncuğunu işyerlerine asıyor. 

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