Yavuz Işık, Yeniden Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Seçildi

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 29 yıldır uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirdiği 30. Olağan Genel Kurulu’nda yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini seçti.

Birliğin İstanbul Kavacık’taki merkez binasında yapılan Genel Kurul toplantısı sonrası yeni seçilen Yönetim Kurulu, yapmış olduğu görev dağılımında Yavuz Işık’ı yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Halit İnci’yi Başkan Vekilliği'ne, Cemalettin Danış’ı da Muhasip Üyeliğe seçti.

Genel Kurulda konuşan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektörünün en önemli kollarından birisi olan hazır beton sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu ifade ederek, bu katkının daha iyi anlaşılabilmesi için 2014 senesinden bu yana sektör ile ilgili ekonomik verilere bakmanın yeterli olacağını söyledi.

2014 yılında yaklaşık 107 milyon metreküp üretimle 10 milyar Türk lirası ciro yapan beton sektörünün toplam cirosunun 2015 yılında 12 milyar, 2016 yılında ise 16 milyar TL olduğunu açıklayan Yavuz Işık, sektörün istihdam kapasitesinin son sekiz yılda yıllık yaklaşık olarak %10 artış gösterdiğini, bu oranın 2014-2016 yılları arasında 30 bin kişiden 38 bin kişiye çıkarak %26’ya yükseldiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin, inşaat alanında çok büyük atılımlara sahne olduğunu ifade eden Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2016 yılının son çeyreğinden başlayarak bugüne kadar bir yandan konut kredi faizlerinin aşağı çekilmesi, kentsel dönüşüme yönelik yeni düzenlemeler, konut tesliminde KDV düzenlemesi, yabancıların konut alımlarını teşvik eden düzenlemeler gibi pek çok uygulama ile inşaat sektörü dinamik tutulmaya çalışılmıştır. 2017 yılının ocak ayından itibaren Türkiye ekonomisinin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğini görüyoruz. Zira son açıklanan sanayi ciro endeksi ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 7’lik bir artış göstermiştir ki bu artış, ekonomideki hareketliliğin en net göstergesidir. Daha yakın bir tarih olan mart ayında reel kesim güven endeksinde ulaşılan 108 değeri, geçen senenin güven endeks değerinin üzerindedir. Her ay yaptığımız Hazır Beton Endeksi’nin şubat ayı sonuçları da hazır beton sektöründe, henüz istenilen seviyede olmasa da bir hareketliliğe işaret etmektedir. Bunun yanı sıra altyapı ve konut yatırımlarının finansmanında kullanılacak olan yeni finansman yöntemleri ve proje bazlı süper yatırım teşvik sisteminin devreye girmesi ile birlikte inşaat sektörü yeni bir ivme kazanacaktır. Faiz politikası ile birlikte düşünüldüğünde, hükûmetin elindeki araçlar ile inşaat sektörünü desteklemeye yönelik attığı adımları görmekteyiz ve takdir etmekteyiz. Ancak, geçirmekte olduğumuz şu zorlu dönemde, hükûmetimizin bütçe disiplininden aşırı taviz vermeksizin ekonomiyi canlandırması, bizlerin, hazır beton üreticilerinin yanında olduğunu hissettirmesi gerekmektedir. THBB olarak her zaman, büyüyen ve gelişen bir sektörün temsilcisi olmanın bilinciyle hareket etmekteyiz. Türkiye Hazır Beton Birliğinin en önemli görevi ve amacı, sektörümüzü her platformda en iyi şekilde temsil etmek ve sektörümüzün çıkarlarını savunmaktır.”

Türkiye Hazır Beton Birliğinin yurt içinde gerçekleştirdiği 2016 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdikten sonra yurt dışında yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgiler veren Yavuz Işık konuşmasına şöyle devam etti: “Hepinizin bildiği gibi birliğimiz 1991 senesinden bu yana Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) üyesidir. Uzun süredir verdiğimiz emekler sayesinde 2014 Kasım ayında Başkanlık Komitesi’ne seçilmiştik. Geçtiğimiz eylül ayında Berlin’de gerçekleşen toplantı ile THBB’yi temsilen ERMCO başkanlığına seçildim. Artık sesimiz Avrupa’da daha gür çıkıyor. Türkiye’deki beton üreticilerinin talepleri ve gündemlerini Avrupa’daki yetkililere iletebiliyoruz. Türkiye, artık Avrupa Birliği ülkelerinde oluşturulan beton politikaları hakkında söz söylemektedir ve bu politikalara katkıda bulunmaktadır. Birliğimiz, ERMCO Sürdürülebilirlik Komitesi Koordinatörlüğü görevini de başarıyla yürütmektedir. Kasım ve Mart aylarında, ERMCO Strateji ve Gelişim Komite toplantılarıyla ERMCO Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak ettik, ERMCO Yönetim Kurulu Başkanı olarak yönettiğim bu toplantılarda global ölçekte sektörümüzü etkileyen konuları görüştük. ERMCO Teknik Komitesi’nin gündem maddelerinden biri olan geri dönüşüm agregalarıyla ilgili yapılmakta olan çalışmalara Türkiye olarak öncülük ediyoruz. ERMCO Sürdürülebilirlik Komitesi’nin gündemine Türkiye olarak getirmiş olduğumuz Çevresel Ürün Beyanı konusunu da koordine ediyoruz.”

THBB ve çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yavuz Işık, artık daha fazla insanın betonun standartlara uygun üretiminin önemini bildiğini, tüketicilerin üreticilerden belge talep ettiğini ancak tüketicilerin bilinçlendirilmesi için katedilecek uzun bir yol olduğunu ifade etti. THBB olarak hep daha iyisini hedeflediklerini belirten Yavuz Işık, konuşmasının şöyle noktaladı: “Türkiye Hazır Beton Birliği, çok önemli bir sektörel kuruluş olmasının yanı sıra, Türkiye ekonomisine dair söz söyleyen, ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla ve gururla temsil eden bir kuruluştur. THBB, Türkiye’deki en önemli sektörlerden birini temsil etmenin bilinciyle çalışmaktadır. THBB, üreticilerin çıkarlarının savunurken, tüketicilerin de kaliteli betonla inşa edilmiş, güvenli yapılarda yaşayabilmesi için çalışmaktadır. Bugüne kadar hep taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Bundan sonra da aynı titizlik, kararlılık ve çalışkanlıkla yolumuza devam edeceğiz. Hepinize katılımınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederim. Bir kez daha, Genel Kurulumuzun Birliğimiz ve Türkiye adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yiğit Hazır Beton San. Tic. Ltd. Şti.

Yavuz Işık

İnciler İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Halit İnci

Onur İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.

Mehmet Ali Onur

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.

Fatih Vardar

Danış Beton Sıva İnş. San. Tic. A.Ş.

Cemalettin Danış

Ulu Beton İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

Mustafa Ulucan

Nuh Beton A.Ş.

Tamer Sağır

Batıbeton San. A.Ş.

Kamil Grebene

Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.

Ali Pastonoğlu

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Caner Türkyener

Miltaş Beton ve İnş. Mad. San. Tic. A.Ş.

Adem Genç

Asdur Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Ali Durmaz

Has Hazır Beton A.Ş.

Kadir Büyükdereci

Kibsaş Karadeniz İnş. ve Beton San. Tic. A.Ş.

Şenol Üçüncü

Orbetaş Beton San. İnş. Taah. ve Tic. A.Ş.

Ender Kırca

Denetim Kurulu Üyeleri

Kumcular Beton Santralleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sadık Kalkavan

Betoçim Çim. ve Beton Ür. İm. Pz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Abdürrahim Eksik

Yılmaz İnş. Oto. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Yılmaz

Türkiye Hazır Beton Birliği hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için, standartlara uygun beton üretilmesi, standartlara uygun beton uygulamaları için, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. 1991 yılından beri Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) de tam üyesi olan THBB’ye üye olacak şirketlerin tüm hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapılması, Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olunarak KGS Uygunluk Belgesi alınması, uygun laboratuvar bulunması, teknik, çevre, iş sağlığı - işçi güvenliği, yasal ve etik kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur.