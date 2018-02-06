Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulun'da ki öğrenciler doğayla bütünleşmiş sınıflarda eğitim görmenin keyfini çıkarttı

Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulunda geleceğin hanımefendileri ve beyefendileri yetişiyor.

4 ila 6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları her geçen gün büyüyor. Kamuoyunun dikkatini çeken ve büyük takdir gören proje kapsamında çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi veriliyor. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in altı yıldır uygulamaya koyduğu Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Nezaket Okulu beş şubede eğitim hizmeti vermeyi sürdürüyor. Bunlardan biri olan Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu şubesinde oluşturulan doğal sınıf baharın tüm canlılığıyla donatıldı.