Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulun'da ki öğrenciler doğayla bütünleşmiş sınıflarda eğitim görmenin keyfini çıkarttı

4 ila 6 yaş arası çocukların eğitim gördüğü Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları her geçen gün büyüyor. Kamuoyunun dikkatini çeken ve büyük takdir gören proje kapsamında çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi veriliyor. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in altı yıldır uygulamaya koyduğu Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Nezaket Okulu beş şubede eğitim hizmeti vermeyi sürdürüyor. Bunlardan biri olan Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu şubesinde oluşturulan doğal sınıf baharın tüm canlılığıyla donatıldı.
Minikler bu sınıfta hem eğeleniyor hem de çevreyi ve doğayı korumanın önemini öğreniyor. Ağaçlarla, yapraklarla, hayvan figürleriyle süslenen sınıfta hikaye dinleyen Nezaket Okulu öğrencileri eğitimlerini eğlenceye dönüştürerek keyifli vakit geçiriyor. Tecrübeli eğitmen kadrosuyla 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara adab-ı muaşeret eğitimi veren Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulları her yıl yüzlerce ‘Nezaket Elçisi’ yetiştiriyor.
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