Yaz tatili için tercih ettiğimiz ülke ve şehirler belli oldu

Hatice Kasapoğlu / Editör

Bu yıl iki bayram tatil inin de yaz aylarına denk gelmesiyle iç turizm en çok tercih edilen tatil şekli olurken, yaz aylarının tatil için en çok tercih edilen şehirleri arasında ilk sırayı Antalya’nın aldığı belirlendi. InterPress’in seyahat sitesi momondo.com.tr tarafından hazırlanan araştırmadan derlediği bilgilere göre, Akdeniz’in en sevilen cazibe merkezlerinden biri olan Antalya, geçen sene olduğu gibi bu yıl da en çok ziyaret edilen tatil yeri oldu. Antalya’yı Bodrum ve İzmir takip ederken, listenin dördüncü sırasında Dalaman’ın yer aldığı görüldü. Sıcaklardan bunalan yerli turistlerin tercihinin ise, yemyeşil doğasıyla bu yıl da ilk beşe girmeyi başaran Trabzon olduğu tespit edildi.

Yurt dışı tatilinde favorimiz Ukrayna

Medyaya turizm ile ilgili yılbaşından bu yana 800 binden fazla haber yansırken, yaz boyu diğer ülkelere yapılan rezervasyonları incelediğimizde ise Türklerin bu yaz en çok gittiği ülkelerin başında Ukrayna’nın yer aldığı ortaya çıktı. Verilere göre, Türklerin vizesiz seyahat edebildiği Ukrayna, geçtiğimiz yıldan bu yana Türk ziyaretçi sayısında yüzde 16’lık bir artış yaşadı. Ülkenin en çok tercih ettiğimiz şehri ise Kiev oldu. Listede yer alan diğer şehirlerin ise sırasıyla Lviv, Odesa, Kharkiv ve Zaporizhia olduğu saptandı.

Uzakta olsa vazgeçilmeyen ülke Amerika

Türklerin resmi tatillerin birleşmesiyle neredeyse on günü bulan tatillerini değerlendirdikleri bir diğer ülke ise Amerika oldu. Uzun uçuşlara rağmen en fazla ziyaret ettiğimiz ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Amerika, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ziyaretçi sayısını korudu. Türkler arasında yaz boyu deniz, kum, güneş tatilleri favori olsa da Amerika’yı ziyaret eden Türklerin en çok tercih ettiği şehir New York oldu. New York’u ise Los Angeles ve Miami’nin takip ettiği belirlendi. Türkiye’den direk uçuşların bulunduğu San Francisco ve Chicago’nun da Türklerin bu yaz tercih ettiği bölgelerin başında geldiği tespit edildi.

Asya’da tercihimiz Tayland

Son yıllarda yapılan bir çok araştırmada en üst sıralarda yer alan Tayland, bu yıl da binlerce Türk turisti ağırlarken, yaz tatili dışında Türklerin balayı için de en çok tercih ettiği ülkelerden biri olarak dikkat çekti. Asya’nın incisi diye adlandırılan Tayland, 2016’dan bu yana yüzde 4 artış göstererek Türkler tarafından en çok tercih edilen üçüncü ülke oldu. En çok tercih ettiğimiz şehrin ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Bangkok olduğu anlaşıldı. Popülaritesi her geçen yıl giderek artan şehrin Türk ziyaretçi sayısı bu yıl yüzde 7 oranında arttı. Ülkenin en sevdiğimiz ve ziyaret ettiğimiz diğer bölgelerinin ise sırasıyla Phuket, Pattaya, Koh Samui ve Krabiolduğu tespit edildi.

Avrupa’da en çok Almanya’ya gidiyoruz

Kavurucu sıcaklardan bunalıp, bir nebze daha serin rotaları ziyaret etmek isteyen tatilcilerin tercihi ise Almanyaoldu. Bu yıl Türklerin en çok ziyaret ettiği dördüncü ülke konumunda olan Almanya, en fazla ziyaretçiyi Berlinşehrinde ağırladı. Türkler tarafından yaz boyu en fazla gidilen diğer şehirlerin ise Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Köln olduğu belirlendi.