Yazar Senai Demirci Sincan'lılara “İnfak ve Yoksulluk” konusunda bilgiler verdi

“Yoksullarla Dayanışma Haftası” kapsamında düzenlenen programda Yazar Senai Demirci “İnfak ve Yoksulluk” semineri verdi.

Sincan’da kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Sincan Belediyesi Aralık ayında da alanında uzman eğitmen ve akademisyenleri Sincanlılarla buluşturuyor. Sincan’daki dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirmek amacıyla, “ Yoksullarla Dayanışma Haftası ” etkinlikleri kapsamında Lale Konferans Salonu’nda vatandaşlarla buluşan Yazar Senai Demirci , “İnfak ve Yoksulluk” konusunda bilgiler verdi. “Yardım etmek kişisel bir gelişimdir” diyen Senai Demirci “Muhtaç durumdaki insanlara yardımcı olmak, yardım edende kişisel gelişimi temin eder. Malı Allah yolunda infak etmek, sadece infak edilen malı değil, infak edeni de bereketlendirir” diye konuştu. Katılımcılar tarafından büyük ilgi ile dinlenen Senai Demirci, konuşmalarının ardından vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.

“HEDEFİMİZ YOKSULLUĞUN VE YOKSUNLUĞUN OLMADIĞI BİR DÜNYA”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yoksulluğun, dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların başında geldiğini söyledi. Başkan Ercan, Türkiye’de yoksullukla mücadele konusunda hükümetin ciddi adımlar attığını hatırlatarak, yerel yönetim olarak Sincan Belediyesinin bu hamlelere katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdiğini anlattı. “Hedefimiz yoksulluğun olmadığı bir dünya” diyen Ercan yoksulluğun yanı sıra yoksunluğun da önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Yoksunluk konusunda imkanlar ölçüsünde gayret edileceğinin altını çizen Başkan Ercan sözlerine şöyle devam etti:” Yoksullukla mücadele daha anlaşılır bir kavram. Bununla ilgili merkezi hükümetin, büyükşehir belediyesinin ve belediyemizin birçok çalışmaları var. Tabii bu daha da genişletilerek uygulanmalıdır. Ama bir de yoksunluk sorunu var ki bu birçok insanımızın aslında diğerleri ile diğer yoksul insanlarla, hatta onlardan daha zor şartlarda yaşıyor olmasına rağmen bir şekilde kamu kurumlarının teşvikinden yararlanmasını bilemeyen ya da yararlanmaya güç yetiremeyen ya da yararlanmak istemeyen de vatandaşlarımız var. Dolayısıyla biz bu yoksulluk ve yoksunlukla mücadelede insanların bize başvurmasını değil, bizim onları tespit etmemiz, bizim onların ayağına gitmemiz meselesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla ben, belediyecilik hayatım boyunca, belediye başkanlığı yaptığım süre içerisinde bunun mücadelesini vereceğim. İnsanların bu yoksunluk ve yoksulluk meselesinde sadece maddi anlamda anlamak da bence yeterli değildir. Bunu manevi açıdan da kültürel açıdan da ele almak gerekir. İnsanlarımızın neye ihtiyacı olduğunu tespit edip, hizmeti onlar talep etmeden ayağına götürmek bizim için daha önemli…”