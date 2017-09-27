  • BIST 101.218
  • Altın 147,545
  • Dolar 3,5664
  • Euro 4,1899
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C

Yazar Turgut Özakman, 28 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30'da 13 Eylül Kültür Merkezinde anılacak

»
Yazar Turgut Özakman, 28 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30'da 13 Eylül Kültür Merkezinde anılacak
Usta Kalem Turgut Özakman, Polatlı Belediyesinin düzenlediği program ile vefatının 4. Yılında, 28 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30'da 13 Eylül Kültür Merkezinde anılacak.

Kurtuluş Savaşı Destanını ele aldığı “Şu Çılgın Türkler” adlı romanıyla, ülkemizde büyük yankı uyandıran ve ilçemizin tanıtılmasında büyük rol oynayan merhum Yazar Turgut Özakman, vefatının 4. Yıldönümünde Polatlı’da anılacak. 13 Eylül Kültür Merkezinde 28 Eylül Perşembe akşamı saat: 19.30’da gerçekleştirecek olan anma törenine, Özakman Ailesi, Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Prof. Dr. Anıl Çelen, Oyuncu senarist Bahadır Tokmak, Gazeteci- Yazar Necati Yalçın konuşmacı olarak katılacaklar.

TURGUT ÖZAKMAN KİMDİR

1930 yılında Ankara’da doğdu. Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1951). Bir süre avukatlık yaptı. Almanya’da Tiyatro dalında eğitim gördü. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na dramaturg olarak girdi. TRT'de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı ve Genel Müdürlük yaptı. 1988-1994 arasında Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu'nda üyelik ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde kadrolu öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2002'de Eskişehir Belediye Başkanlığı, açtığı ikinci tiyatroya 'Turgut Özakman Sahnesi' adını verdi. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü. 2005 yılında piyasaya sürülen Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Şu Çılgın Türkler adlı belgesel-romanı çok ilgi çekti ve en çok satanlar listesinde yerini aldı. 28 Eylül 2013 tarihinde vefat etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Umut Öztürk’e Ankara’da Sevgi Seli25 Eylül 2017 Pazartesi 10:10
  • Mamak Belediye Konservatuarı için seçmeler tamamlandı25 Eylül 2017 Pazartesi 10:07
  • Pursaklar'da Uluslararası Kedi Güzellik Festivali kapsamında “Ankara” temalı ödüllü Fotoğraf Yarışmasının ikincisini düzenleniyor25 Eylül 2017 Pazartesi 10:04
  • Unutulmaz Halk Ozanı Neşet Ertaş ölümünün 5’inci yıldönümünde Yenimahalle’de anıldı24 Eylül 2017 Pazar 11:33
  • Galeri Çankaya, 26 Eylül’de “Yeni Nesil Genç Ressamlar”ın eserleriyle sanatseverleri buluşturacak21 Eylül 2017 Perşembe 11:34
  • Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosunda eğitim alan 4 öğrenci, konservatuvara girmeye hak kazandı20 Eylül 2017 Çarşamba 11:57
  • Adana 1 hafta boyunca kültür ve sanatın başkenti olacak19 Eylül 2017 Salı 11:36
  • Çankaya Belediyesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi16 Eylül 2017 Cumartesi 17:15
  • 'Evrensel Değerler Çocuk Müzesi” personeli ilk yardım eğitimi aldı15 Eylül 2017 Cuma 11:10
  • Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocukları Satı Kadın Müzesi'ni ziyaret etti13 Eylül 2017 Çarşamba 10:02
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim