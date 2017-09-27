Yazar Turgut Özakman, 28 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30'da 13 Eylül Kültür Merkezinde anılacak

Usta Kalem Turgut Özakman, Polatlı Belediyesinin düzenlediği program ile vefatının 4. Yılında, 28 Eylül Perşembe akşamı saat 19.30'da 13 Eylül Kültür Merkezinde anılacak.

Kurtuluş Savaşı Destanını ele aldığı “ Şu Çılgın Türkler ” adlı romanıyla, ülkemizde büyük yankı uyandıran ve ilçemizin tanıtılmasında büyük rol oynayan merhum Yazar Turgut Özakman , vefatının 4. Yıldönümünde Polatlı’da anılacak. 13 Eylül Kültür Merkezi nde 28 Eylül Perşembe akşamı saat: 19.30’da gerçekleştirecek olan anma törenine, Özakman Ailesi, Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Prof. Dr. Anıl Çelen, Oyuncu senarist Bahadır Tokmak, Gazeteci- Yazar Necati Yalçın konuşmacı olarak katılacaklar.

TURGUT ÖZAKMAN KİMDİR

1930 yılında Ankara’da doğdu. Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1951). Bir süre avukatlık yaptı. Almanya’da Tiyatro dalında eğitim gördü. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na dramaturg olarak girdi. TRT'de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı ve Genel Müdürlük yaptı. 1988-1994 arasında Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu'nda üyelik ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde kadrolu öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2002'de Eskişehir Belediye Başkanlığı, açtığı ikinci tiyatroya 'Turgut Özakman Sahnesi' adını verdi. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldü. 2005 yılında piyasaya sürülen Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Şu Çılgın Türkler adlı belgesel-romanı çok ilgi çekti ve en çok satanlar listesinde yerini aldı. 28 Eylül 2013 tarihinde vefat etti.