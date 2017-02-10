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​Yemyeşil bir Altındağ için gece gündüz çalışan Başkan Tiryaki, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor

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​Yemyeşil bir Altındağ için gece gündüz çalışan Başkan Tiryaki, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor
Doğantepe ve Başpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden parklar bunlardan sadece ikisi. Göreve geldiği günden itibaren Altındağ’aonlarcadev park ..

Doğantepe ve Başpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden parklar bunlardan sadece ikisi. Göreve geldiği günden itibaren Altındağ’a onlarca dev park kazandıran Başkan Tiryaki, bölgeye sunduğu 2 milyon metrekarelik yeşil alan ile kırılması zor bir rekoru da elinde bulunduruyor.

Doğantepe ve Başpınar Mahallesi’ne yeni parklar

Doğantepe Mahallesi Kayalıklar Bölgesi’nde yapımı başlayanpark için Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 650 gecekondu yıkıldı. 200 dönümlük bir alan üzerine kurulan park, yeşil alanları, bitki örtüsü ve seyir teraslarıyla göz ile dikkat çekiyor. Parkın, yürüyüş ve spor alanları, 5 ayrı çocuk oyun alanı, meydanları, camisi ve gezilecek yerleri ile mahalle sakinlerine sağlıklı ve mutlu günler yaşatması planlanıyor. Çocukların da unutulmadığı bu parkta 3 bin metrekarelik macera temalı bir oyun alanı yer alacak. Park, 15 Temmuz gecesi vefat eden Altındağlı şehitlerin anısına yapılıyor. 

Parklar 2017’de bitecek

Altındağ Belediyesi tarafından Başpınar Mahallesi’ne yapılan park da bölgeye bambaşka bir hava katacak. 45 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşaatı devam eden parkta çocuklar için de oyun alanı olacak. Koşu parkurunun da bulunacağı Başpınar Mahallesi’ndeki parkın 2017 sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. 

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