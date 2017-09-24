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Yeni Altındağ Belediyespor Bayburt deplasmanından 3 puanla döndü

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Yeni Altındağ Belediyespor Bayburt deplasmanından 3 puanla döndü
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor, Bayburt deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

İlk üç hafta puanla tanışamayan Altındağ Belediyespor’un gollerini 48’inci dakika Oktay Kancı, 74’üncü dakikada Bülent Kalecikli ve 78’inci dakikada Hüseyin Korkmaz kaydetti. Ligde alınan 3-2’lik ilk galibiyetle Altındağ Belediyespor 17’inci sıraya yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda alınan başarılı sonuçların Lig’e 4’üncü hafta yansıtabildiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Ziraat Türkiye Kupası’nda aldığı başarılı sonucun lige de yansıması bizi memnun etti. Altındağlılar ve takıma gönül veren Ankaralılar olarak takımımızın arkasındayız. Takımımızın gelecek haftalarda da başarılı sonuçlara imza atacağına inancımız tam. Sezon daha yeni başladı. Öncelikli hedefimizi ligi en iyi noktada tamamlamak” diye konuştu. Hacettepespor karşısında alınan galibiyetle büyük moral bulduklarını belirten Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen, “Takım, kaliteli ve yetenekli futbolculardan oluşuyor. Y. Altındağ Belediyespor üç haftayı şanssız bir şekilde puansız kapattı. Hafta içinde sporcularımız bize galibiyet sözü verdi ve sözlerini yerine getirdiler. İlk galibiyeti deplasmanda zorlu Bayburtspor deplasmanında almakta takımın gücünü ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR MORAL BULDU

Altındağ Belediyespor, yeni hocası Mehmet Akbulut ile ikide iki yaptı. Hafta başında teknik direktör değişimine giden Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında başkentin güçlü temsilcisi 2. Lig takımı Hacettepespor karşısında 2-1 galip geldi. İlk üç haftada ligde puanla tanışamayan Altındağ Belediyespor, Kupa’daki başarısını lige de yansıtarak güçlü rakibi Bayburtspor’u deplasmanda mağlup etti. Bayburt Genç Osman Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takımın çekişmeli mücadelesinde ilk gol Bayburtspor’dan geldi. Yunus Ünsal 34’üncü dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca başkent temsilcisi soyunma odasını yenik gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Altındağ Belediyespor 48’nci dakikada Oktay Kancı’nın ayağından beraberliği yakaladı. Bayburtspor beraberlik golünün beş dakika sonrasında 53’ncü dakikada Mert Özyıldırım’ın golü ile tekrar öne geçti. Yenilen golün ardından ataklarını sıklaştıran ve galibiyet için saldıran Altındağ Belediyespor 74’üncü dakikada Bülent Kalecikli ile tekrar öne geçti. Altındağ Belediyespor, 88’inci dakikada Hüseyin Korkmaz’ın golü ile Bayburtspor’un tüm ümitlerini yıktı. Deplasmanda alınan 3 puanla moral bulan Altındağ Belediyespor, ara vermeden Bergama Belediyespor hazırlıklarına başlayacak.

Bayburtspor 2 - Y.Altındağ Bel. 3

Bayburtspor: İsmet Yumakoğulları, Hasan Güleryüz, Rahmi Muhammet Akyazı, Selçuk Hakalmaz, Berkay Çakır, Özkan Toprak (76' Güray Gazioğlu), Gökhan Korkmaz, Mert Özyıldırım, İsmail Bulut, Yunus Ünsal (55' Oğuzhan Türkmen), Hüseyin Ali Pala (63' Ali Koçak)

Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli, Celalettin İmal, Emrah Sürücü, Emrah Duman, Cengiz Tunçer (64' Hüseyin Korkmaz), Salih Yurt, Ömer Fırat Çelik, Oktay Kancı, Utku Doğan (83' Fatih Özaydın), Burhanettin Çakırefe (89' Ömer Çiçek)

Hakem: Direnç Tonusluoğlu, Harun Öztekin, Güner Mumcu Taştan, Alper Öncüer

Goller: DK 34: Yunus Ünsal (Bayburtspor), DK 48: Oktay Kancı (Altındağ Bel.), DK 53: Mert Özyıldırım (Bayburtspor), DK 74: Bülent Kalecikli (Altındağ Bel.), DK 88: Hüseyin Korkmaz (Altındağ Bel.)

Sarı Kartlar: DK 54: Emrah Sürücü (Altındağ Bel.), DK 62: Hasan Güleryüz (Bayburtspor), DK 81: Rahmi Muhammet Akyazı (Bayburtspor), DK 89: Hüseyin Korkmaz (Altındağ Bel.)

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