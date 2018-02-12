  • BIST 114.822
  • Altın 161,486
  • Dolar 3,8007
  • Euro 4,6624
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 3 °C

Yeni Altındağ Belediyespor, Bayburt Grup Özel İdare’yi 2 – 0 yendi

»
Yeni Altındağ Belediyespor, Bayburt Grup Özel İdare’yi 2 – 0 yendi
Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 21. Haftası’nda Bayburt Grup Özel İdare’yi konuk etti. Mavi beyazlılar, ligde ilk dört içerisinde yer alan rakibini 2 – 0 yendi.

ÇİÇEK gibi galibiyet

Soyunma odasında galibiyet sözü veren Yeni Altındağ Belediyesporlu futbolcular, karşılaşmaya oldukça konsantre başladı. İlk dakikalardan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Altındağ temsilcisi, golü bulmakta geç kalmadı. Geçen hafta Halide Edip Adıvar Spor Kulübü karşısında frikikten enfes bir gol atan Barış Çiçek, bu haftayı da boş geçmedi. Dakikalar 21’i gösterdiğinde kaleciden seken topu iyi takip eden Barış, şık bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi. İkinci yarıda oyunu kendi sahasında kabul eden Yeni Altındağ Belediyespor kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Rakip savunmayı hataya zorlayan Salih Yurt, topla çıkmak isteyen stopere baskı yaptı. 68. dakikada topu kapan Salih, son çizgiye inmeden ceza sahasına kesti. Salih’in pasını asiste çeviren Hüseyin Korkmaz sol çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı (2 – 0).

“Bu takım layık olduğu yere gelecek”

Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Şen, aldıkları galibiyetle ilgili şunları söyledi.

“Bayburt Grup Özel İdare ligde zirve yarışı içinde bir takım. Zorlu bir müsabakadan iyi futbolla 3 puan aldık. Bu galibiyet hem bize hem oyuncularımıza moral oldu. Teknik heyete ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kalan 13 maçta Yeni Altındağ Belediyespor’un layık olduğu yere yani puan cetvelinde üst sıralara yükseleceğine inanıyorum. Tüm oyuncularımızı, teknik ekibi ve taraftarlarımızı kutluyorum.“

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi, Baba Destek Eğitimi Programı (BADEP)’nı 2018 yılına da taşıdı09 Ocak 2018 Salı 10:58
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Okuyan bir nesil yetiştireceğiz” dedi gençlik merkezlerine üye çocuklar, harekete geçti08 Ocak 2018 Pazartesi 15:03
  • Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. Yıldönümü’nde Hamamönü’ndeki evinde anıldı28 Aralık 2017 Perşembe 12:36
  • Anadolu Mektebi, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenledi28 Aralık 2017 Perşembe 12:33
  • Aydınlıkevler Abdürrahim Karakoç Gençlik Merkezi öğrencileri, Aktif Yaşam Merkezi üyeleriyle bir araya geldi25 Aralık 2017 Pazartesi 12:33
  • Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Göz Hastanesi ile önemli bir işbirliğine imza attı20 Aralık 2017 Çarşamba 11:06
  • "Anadolu Dünya Dolu" etkinliğine katılan Altındağ Belediyesi, standı ile yoğun ilgi gördü19 Aralık 2017 Salı 13:46
  • Başkan Tiryaki, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve yönetim kurulu üyelerini Altınköy’de misafir etti19 Aralık 2017 Salı 13:42
  • Başkan Tiryaki, Pazar buluşmalarında bu hafta sonu Gülpınar, Karakum ve Doğu Mahallesi sakinlerini konuk etti18 Aralık 2017 Pazartesi 11:32
  • Sokak hayvanlarını soğuktan koruyan Altındağlı çocuklar, duyarlı bir davranışa daha imza attı14 Aralık 2017 Perşembe 15:35
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim