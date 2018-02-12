Yeni Altındağ Belediyespor, Bayburt Grup Özel İdare’yi 2 – 0 yendi

Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 21. Haftası’nda Bayburt Grup Özel İdare’yi konuk etti. Mavi beyazlılar, ligde ilk dört içerisinde yer alan rakibini 2 – 0 yendi.

ÇİÇEK gibi galibiyet

Soyunma odasında galibiyet sözü veren Yeni Altındağ Belediyespor lu futbolcular, karşılaşmaya oldukça konsantre başladı. İlk dakikalardan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Altındağ temsilcisi, golü bulmakta geç kalmadı. Geçen hafta Halide Edip Adıvar Spor Kulübü karşısında frikikten enfes bir gol atan Barış Çiçek, bu haftayı da boş geçmedi. Dakikalar 21’i gösterdiğinde kaleciden seken topu iyi takip eden Barış, şık bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi. İkinci yarıda oyunu kendi sahasında kabul eden Yeni Altındağ Belediyespor kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Rakip savunmayı hataya zorlayan Salih Yurt, topla çıkmak isteyen stopere baskı yaptı. 68. dakikada topu kapan Salih, son çizgiye inmeden ceza sahasına kesti. Salih’in pasını asiste çeviren Hüseyin Korkmaz sol çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı (2 – 0).

“Bu takım layık olduğu yere gelecek”

Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Şen, aldıkları galibiyetle ilgili şunları söyledi.

“Bayburt Grup Özel İdare ligde zirve yarışı içinde bir takım. Zorlu bir müsabakadan iyi futbolla 3 puan aldık. Bu galibiyet hem bize hem oyuncularımıza moral oldu. Teknik heyete ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kalan 13 maçta Yeni Altındağ Belediyespor’un layık olduğu yere yani puan cetvelinde üst sıralara yükseleceğine inanıyorum. Tüm oyuncularımızı, teknik ekibi ve taraftarlarımızı kutluyorum.“