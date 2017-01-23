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Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 15. Haftası’nda MKE Kırıkkalespor’a konuk oldu

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Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 15. Haftası’nda MKE Kırıkkalespor’a konuk oldu
Zorlu deplasmandan 2 – 1 galip ayrılan Altındağ temsilcisi, şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı daha kayıpsız döndü.

Mavi beyazlılara galibiyeti getiren goller Uğur Ardave Utku Doğan’dan geldi. Yoluna emin adımlarla devam eden Yeni Altındağ Belediyespor, üst üste 7. galibiyetini aldı.

İlk yarı deryalar kaçtı

Altındağ temsilcisi, maça hızlı başladı. İlk yarıda tam 3 net gol pozisyonunu cömertçe harcayan mavi beyazlılar, deyim yerindeyse deryaları kaçırdı. Dakikalar henüz 3’ü gösterdiğinde Uğur Arda, yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Ömer Çiçek ve Utku Doğan, yakaladığı gollük fırsatları değerlendiremeyince rakibin direnci arttı. Takımın etkili oyuncularından Ömer Çiçek, sakatlanarak yerini golcü Jeremiah Momo’ya bıraktı. Daha sonra oyunda dengeyi kuran MKE Kırıkkalespor, yan toplardan gol bulmaya çalıştı. Her iki takımın gol girişimleri sonuç vermedi ve ilk yarı 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.

Soyunma odasında kenetlendiler

Teknik Direktör Mesut Üretir ve kurmayları,soyunma odasında önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Şampiyonluk için kenetlenen mavi beyazlı takım, galibiyet sözü verdi. İkinci yarıda tempoyu arttıran Altındağ temsilcisi, oyunu önde kurdu. Sağ taraftan gelişen bir kanat akını sonucunda MKE Kırıkkalespor savunması elle oynadı. Ceza sahasında yapılan bu müdahale sonucunda hakem, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Uğur Arda, 65. dakikada skor tabelasını değiştirdi (1 – 0). Yeni Altındağ Belediyespor, golün verdiği moralle daha iyi bir oyun sergilemeye başladı. Son haftaların formda oyuncusu Utku Doğan, farkı ikiye çıkardı (2 – 0). Mustafa Kurt’un 80. dakikada takımını 10 kişi bırakmasına rağmen Altındağ temsilcisi, 3 puana uzanmasını bildi.

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