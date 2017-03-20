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Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 22.Haftası’nda Kayseri deplasmanına çıktı

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Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in 22.Haftası’nda Kayseri deplasmanına çıktı
Kritik haftalara girilirken puan kaybı yaşamak istemeyen Altındağ temsilcisi, BağlantıKayseri Şekerspor’u 2 – 0 yendi.

Mavi beyazlılara galibiyeti getiren goller, Abdullah Gün ve Umutcan Topalcı’dan geldi. Yeni Altındağ Belediyespor, bu sonuçla en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.

Kaptan frikikten attı

Galibiyetten başka hiçbir şey düşünmeyen Mesut Üretir’in öğrencileri, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Maça her iki tarafta kontrollü başladı. Dakikalar ilerledikçe oyunhâkimiyetini ele geçiren Altındağ temsilcisi, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Yeni Altındağ Belediyespor tarafından gelişen organize kanat akınını rakip savunma güçlükle uzaklaştırdı. Duran toplarla da rakip kalede etkili olmak isteyen mavi beyazlı takım, Umutcan Topalcı, Bülent Kalecikli ve Barlas Yener ile net gol fırsatlarını değerlendiremedi. Dakikalar 39’u gösterdiğinde kazanılan frikik sonrası Kaptan Abdullah Gün, takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Puan farkı 6’ya çıktı

Altındağ temsilcisi, ikinci yarının da tek hâkimiydi. Orta sahayı kalabalık tutarak rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Yeni Altındağ Belediyespor, UmutcanTopalcı’nın gölüyle farkı 2’ye çıkardı. Barlas Yener’in nefis asistini plase bir vuruşla gole çeviren Umutcan, 88. dakikadagalibiyeti perçinledi. Yeni Altındağ Belediyespor, bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Aksaray Belediyespor’un berabere kaldığı haftada puan farkını 6’ya çıkardı.

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