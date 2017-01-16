Yeni Altındağ Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’in ikinci yarısına da galibiyetle başladı

Sahasında Kazan Belediyespor’u konuk eden Altındağ temsilcisi, zorlu müsabakadan 1 – 0 galip ayrıldı. Mavi beyazlı takıma 3 puanı getiren gol stoper Emrah Duman’dan geldi.

Sessiz ilk yarı

Örnek Spor Tesisleri’nde oynanan müsabaka oldukça zor geçti. Hem ikinci yarının ilk maçı olması hem de Kazan Belediyespor’un verdiği düşmeme mücadelesi karşılaşmanın zorluk derecesini bir kat daha arttırdı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısında her iki takım gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İlk yarıda kalecilere fazla iş düşmezken karşılıklı gelişen cılız ataklar skor tabelasını değiştirmeye yetmedi. (0 – 0)

1 – 0 oldu, bizim oldu

Yeni Altındağ Belediyespor, sabırlı oyununu ikinci yarıya taşıdı. Kaliteli ayaklarıyla orta sahayı ele geçiren Altındağ temsilcisi, dakikalar geçtikçe oyuna ağırlığını koydu. 50. dakikada Emrah Duman, takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu. Bu dakikadan sonra ikinci golü bulup rahatlamak isteyen mavi beyazlı takım, 80. dakikada 10 kişi kaldı. Barlas Yener, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Yeni Altındağ Belediyespor, son 10 dakikayı bir kişi eksik oynasa da 3 puana uzanmasını bildi. (1 – 0)