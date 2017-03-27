Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Liginde Şampiyon Oldu

Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de 2016 – 2017 Sezonu’nun bitmesine 1 hafta kala 6. Grup’ta şampiyonluğunu ilan etti.

Yıldızeli Birlikspor’u ağırlayan Altındağ temsilcisi, sahadan 4 – 0 galip ayrıldı. Mavi beyazlı takıma galibiyeti getiren goller Barlas Yener (3) ve Emrah Sürücü’den geldi.Tribünlerin dolup taştığı şampiyonluk maçını Yeni Altındağ Belediyespor Yönetim Kurulu tam kadro halinde izledi. AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da karşılaşmayı takip edenler arasında yer aldı. Maç sonrası tüm takım, şampiyonluk yemeğinde buluştu. Namağlup şampiyon olan takım, 3. Lig için söz verdi.

Barlas Yener yıldızlaştı

2016 – 2017 BAL 6. Grup’ta mücadele eden Yeni Altındağ Belediyespor, şampiyon oldu.Maça fırtına gibi başlayan Mesut Üretir’in öğrencileri, rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. İlk yarının son dakikasında sahneyeBarlas Yener çıktı. Barlas, 45. dakikada attığı golle tribünleri bayram yerine çevirdi.Son haftaların formda ismi Barlas Yener, 57. ve 75. dakikada ağları sarsarak hat-trick yaptı. Son sözü 77. dakikada Emrah Duman söyledi. Bu galibiyetle sezonun bitmesine 1 hafta kala Yeni Altındağ Belediyespor, grubunu şampiyon tamamladı.

Mesut Üretir play-off hakkında bilgi verdi

Yeni Altındağ Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Üretir, sezon başından beri şampiyonluğa inandıklarını belirterek “Malzemecimizden kulüp başkanımıza, taraftarlarımızdan belediye başkanımıza kadar herkes bize inandı. Allah’a şükür şampiyon olduk” dedi. 5. Grup’un lideri Osmaniyespor ile play-off maçına çıkacaklarını hatırlatan Üretir, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekti. Üretir, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu sezon çok sayıda zorlu maça çıktık. Hepsinden de alnımızın akıyla ayrıldık. Oyuncularımın bu maçtan da galip geleceğine inanıyorum. Yenilgiyi aklımızdan bile geçirmiyoruz. Ama futbol bu. Her şey olabilir. Mağlup olmamız durumunda bir ihtimal daha var. 7. ve 8. Grup liderleri arasında oynanan ve o eşleşmeden mağlup ayrılan takımla bir maç daha yapacağız. Kazandığımız takdirde yine bir üst ligdeyiz. Ama biz inşallah ilk maçtan galip ayrılıp bu işi bitireceğiz.”

Başkan Tiryaki: “İnandık, başardık. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum”

Yeni Altındağ Belediyespor, daha sonra takım halinde şampiyonluk yemeği yedi. Yemeğe Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryakide katıldı. Tüm oyuncuları ve teknik ekibi tebrik eden Başkan Tiryaki, bu yıl şampiyonluğa hep beraber çok inandıklarını, çok çalıştıklarını, karşılığını da aldıklarını belirtti.

Yeni Altındağ BelediyesporKulüp Başkanı Tamer Açar’ın, yönetim kurulu üyelerinin, futbolcuların, futbolcu ailelerinin, eşlerinin ve çocuklarının da katıldığı yemek, renkli görüntülere sahne oldu. Şampiyonluk pastasını son maçta 3 gol birden atan Barlas Yener’in annesi kesti. Mavi beyazlı futbolcular ise play-off’taki rakipleri Osmaniyespor maçı için galibiyet sözü verdi.