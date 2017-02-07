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Yeni Altındağ Belediyespor, Kayseri Talas Gücü 2-1

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Yeni Altındağ Belediyespor, Kayseri Talas Gücü 2-1
Bölgesel Amatör Lig’in 16’ncı haftasında Kayseri Talas gücü deplasmanınaçıkan Yeni Altındağ Belediyespor, müsabakadan 2 – 1 galip ayrıldı.

Altındağ temsilcisine galibiyeti getiren goller Utku Doğan ve Bülent Kalecikli’den geldi. Türkiye liglerinde yenilgisiz tek takım olma unvanını elinde bulundurarak büyük bir başarıya imza atan mavi beyazlılar, bu sonuçla üst üste 9. maçından da zaferle döndü.

Yeni Altındağ Belediyespor üst üste dokuz galibiyet kazandı

Yeni Altındağ Belediyespor, bu yıl Bölgesel Amatör Lig’i adeta kasıp kavurdu. Çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet 2 beraberlik elde eden Altındağ temsilcisi, mağlubiyet yüzü görmedi. Mavi beyazlı takım, bu karşılaşmalarda rakip filelere tam 39 gol bırakırken kalesinde sadece 10 gol gördü. Son olarak Kayseri Talasgücü Belediyespormaçından da 3 puanla ayrılan Yeni Altındağ Belediyespor, Türkiye liglerinde mücadele eden yenilgisiz tek takım durumunda…

Kayseri Şaban Tankurt Stadyumu’nda oynanan karşılaşma orta saha mücadelesi şeklinde başladı. Her iki takım da maçın ilk dakikalarında kaleye gitmekte zorlandı. Cılız gelişen bir akın sonucunda Talasgücü Belediyespor, Emrah Sürücü’nün eline çarpan top sonrasında penaltı kazandı. İlk yarının bitmesine saniyeler kala Kayseri temsilcisi 1 – 0 öne geçti.

Kayseri Talasgücü 1 - Yeni Altındağ Belediyespor 2 

2. yarıda Uğur Arda ve yeni transfer Bilal San’ı sahaya süren Teknik Direktör Mesut Üretir, bu hamlelerinin karşılığını kısa sürede aldı. Orta sahada üstünlüğü ele geçiren mavi beyazlılar, kanat organizasyonlarıyla rakibini vurdu. 58. dakikada sağ taraftan gelişen Altındağ atağındaBülent Kaleciklikesti, Utku Doğan’ın kafa golüyle eşitlik sağlandı. Bu dakikadan sonra kendi sahasına çekilen Talasgücü, rakibin ataklarını karşılamakta zorlandı. Hücumu kanatlara yıkan Yeni Altındağ Belediyespor’da bu sefer Bilal San ortaladı, Bülent Kalecikli’nin kafa vuruşuyla 73. dakikada galibiyet golü geldi(1 – 2). 

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