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Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 24. Haftası’nda Manisa deplasmanında boy gösterdi

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Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 24. Haftası’nda Manisa deplasmanında boy gösterdi
Ligin zirvesinde yer alan rakibini 2 – 3’lük skorla geçen Altındağ temsilcisi, flaş bir galibiyete imza attı. Mavi beyazlı takıma 3 puanı getiren goller Barış Çiçek’ten ve Ercan Güneri’den (2) geldi.

Barış Çiçek yine iş başında

Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri’ndeki müsabakaya Yeni Altındağ Belediyespor, iyi başladı. Dakikalar 20’yi gösterdiğinde mavi beyazlı takımdan Hüseyin Korkmaz, Manisa ceza sahasında yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Barış Çiçek, penaltıyı kaçırsa da kendi topunu tamamladı ve takımını öne geçirdi (0 – 1). Bu dakikadan sonra oyunda dengeyi kuran Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ilk yarının sonuna doğru Alper Akçam ile 1 – 1’lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Son sözü Ercan Güneri söyledi

2. yarı büyük heyecana sahne oldu. Rakip ceza sahasındaki karambolde top Ercan Güneri’nin önünde kaldı. Ercan, 54. dakikada düzgün bir vuruşla takımını tekrar üstünlüğe taşıdı (1 – 2). Topun bir o kalede bir bu kalede oynandığı müsabakada Manisa temsilcisi, İsmail Köse ile 64’te bir kez daha beraberliği sağladı (2 – 2). Bu golden sadece 4 dakika sonra Yeni Altındağ Belediyespor’dan bu seferde Barış Çiçek, rakip ceza alanında yerde kaldı. Hakem, bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Ercan Güneri, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru belirledi (2 – 3).

Bu galibiyet çok ses getirdi

Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen, maçtan sonra şöyle konuştu: “Son haftalarda gözle görülür bir çıkışımız vardı. Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyorduk. Manisa takımı oldukça güçlü bir ekip… 24. Hafta oynandı daha kalelerinde 3 gol birden görmemişlerdi. Zaten ligin en az gol yiyen takımı. Şampiyonluğa oynuyorlar. Tüm bunları bilerek sahaya çıktık. Hafta içi takım çok iyi hazırlandı. Beraberliği bile aklımızdan geçirmedik. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık. Neticede Altındağ’a galibiyetle dönüyoruz. Yeni Altındağ Belediyespor’un yeri üst sıralardır.”

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