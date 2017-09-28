Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 5. Haftası’nda Bergama Belediyespor’u konuk etti

Cebeci İnönü Stadı’nda oynanan müsabaka Altındağ temsilcisinin 3 – 0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Mavi beyazlılara galibiyeti getiren goller Ömer Çiçek (2) ve Burhanettin Çakırefe’den geldi.

2. yarıda bambaşka bir Altındağ

İlk tehlikeli atak 7. dakikada Yeni Altındağ Belediyespor’dan geldi. Sağ taraftan yapılan ortayı Burhanettin Çakırefe, gole çeviremedi. İlk yarının sonlarına doğru Burhanettin Çakırefe, gole yine yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiremedi. İlk 45 dakika 0 – 0 tamamlandı. Mavi beyazlı takım, 2. yarıya hızlı başladı. Oyuna sonradan giren Ömer Çiçek, maça damga vurdu. Ömer Çiçek, 60. dakikada rakip ceza alanına gönderilen ara pasını iyi takip etti ve düzgün bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi. Maçın başından beri Bergama savunmasını yıpratan Burhanettin, 75’te şık bir gole imza attı. Burhanettin Çakırefe, topla sırtı dönük buluşmasına rağmen iyi döndü, sağ ayağıyla sert vurdu ve durumu 2 – 0’a getirdi. Ömer Çiçek, 85. dakikada son sözü söyleyen isim oldu (3 – 0).

“ Biz zoru severiz”