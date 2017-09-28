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Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 5. Haftası’nda Bergama Belediyespor’u konuk etti

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Yeni Altındağ Belediyespor, TFF 3. Lig’in 5. Haftası’nda Bergama Belediyespor’u konuk etti
Cebeci İnönü Stadı’nda oynanan müsabaka Altındağ temsilcisinin 3 – 0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Mavi beyazlılara galibiyeti getiren goller Ömer Çiçek (2) ve Burhanettin Çakırefe’den geldi.

2. yarıda bambaşka bir Altındağ

İlk tehlikeli atak 7. dakikada Yeni Altındağ Belediyespor’dan geldi. Sağ taraftan yapılan ortayı Burhanettin Çakırefe, gole çeviremedi. İlk yarının sonlarına doğru Burhanettin Çakırefe, gole yine yaklaştı ancak skor tabelasını değiştiremedi. İlk 45 dakika 0 – 0 tamamlandı. Mavi beyazlı takım, 2. yarıya hızlı başladı. Oyuna sonradan giren Ömer Çiçek, maça damga vurdu. Ömer Çiçek, 60. dakikada rakip ceza alanına gönderilen ara pasını iyi takip etti ve düzgün bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi. Maçın başından beri Bergama savunmasını yıpratan Burhanettin, 75’te şık bir gole imza attı. Burhanettin Çakırefe, topla sırtı dönük buluşmasına rağmen iyi döndü, sağ ayağıyla sert vurdu ve durumu 2 – 0’a getirdi. Ömer Çiçek, 85. dakikada son sözü söyleyen isim oldu (3 – 0).

Biz zoru severiz”

Yeni Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Şen, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Her geçen hafta daha iyi olduklarını ifade eden Ali Şen, Bergama karşısında da başarılı bir performans sergilediklerini söyledi. Ali Şen, 3. Lig’de oynanan maçların hiç kolay olmadığını ancak Yeni Altındağ Belediyespor’un zoru sevdiğini dile getirdi. 3. Lig’e yavaş yavaş adapte olduklarını kaydeden Ali Şen: “Takıma güvenimiz tam. Kimse merak etmesin bu galibiyetlerin devamı gelecek” dedi. Yeni teknik direktör Mehmet Akbulut ile biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere çıktıkları 3 maçtan 3 galibiyet elde ettiklerini hatırlatan Ali Şen, teknik heyeti ve futbolcuları kutladı.

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