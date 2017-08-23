  • BIST 109.017
  • Altın 144,833
  • Dolar 3,4968
  • Euro 4,1199
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C

Yeni Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında 1074 Çankırıspor’u 3 – 2 yendi

»
Yeni Altındağ Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında 1074 Çankırıspor’u 3 – 2 yendi
Adını bir üst tura yazdıran Altındağ temsilcisine galibiyeti getiren goller Bülent Kalecikli, Hüseyin Korkmaz ve Emrah Sürücü’den geldi.

Cebeci İnönü Stadı’nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1 – 1’lik eşitlikle tamamlandı. Mavi beyazlılar, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2. tura yükselmeye hak kazandı.

Altındağ Belediyespor maçı 3-2 kazandı

Taraftar desteğini arkasına alan Altındağ Belediyespor, maça hızlı başladı. Dakikalar henüz 3’ü gösterdiğinde sağ taraftan rakip ceza sahasına doğru gönderilen uzun topu iyi kontrol eden Bülent Kalecikli, şık bir vuruşla takımını 1 – 0 öne geçirdi. 2. golü bulup rahatlamak isteyen Altındağ temsilcisi, yine Bülent Kalecikli ile net bir fırsattan yararlanamadı. Kullanılan yan topta kaleci Sinan Bektaş, yüzde yüzlük bir golü çıkararak takımının soyunma odasına 1 – 0 önde girmesini sağladı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 1074 Çankırıspor, 70. dakikada Muhammed İbrahim Özdemir ile eşitliği yakaladı. 90 dakika 1 – 1’lik beraberlikle tamamlandı.

Uzatmalar nefes kesti

15’er dakikadan iki devre halinde oynanan uzatma dakikalarına Altındağ Belediyespor, yine hızlı bir başlangıç yaptı. Salih Yurt’un ortaladığı topu göğsüyle iyi düzelten Hüseyin Korkmaz 90+5’te mavi beyazlı takımı bir kez daha öne geçirdi. Çankırıspor, bu gole 4 dakika sonra cevap verdi (2 – 2). Altındağ temsilcisine turu getiren gol Emrah Duman’dan geldi. 101. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına Salih Yurt geçti. Rakip defans topu uzaklaştırmak istese de meşin yuvarlak Çankırıspor ceza sahasına düştü. Tehlikeli bölgede ayak içi plase bir vuruş yapan Emrah Duman, maçın skorunu tayin etti (3 – 2).

Maçı tribünden izleyen Kulüp Başkanı Ali Şen, futbolcuları ve teknik heyeti maçtan sonra tebrik etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de, bu hafta sonu 3. Ligde ilk resmi maçına çıkacak olan Altındağ Belediyespor’a başarılar dileyerek, takıma destek verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı, düzenlenen bir seminerle gençlere anlatıldı01 Ağustos 2017 Salı 12:14
  • Altındağ Altınköy Açık Hava Müzesi’nde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Hasat Şenliği sona erdi01 Ağustos 2017 Salı 12:00
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankaragücü Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner’i makamında ağırladı01 Ağustos 2017 Salı 11:43
  • “Kaşık Kukla Sanatçısı Mehmet Gümüş” Altınköy ziyaretçilerine kukla gösterisi yaptı21 Temmuz 2017 Cuma 09:49
  • Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri’ne üye çocuklar, buram tarih kokan Amasra’yı ziyaret etti21 Temmuz 2017 Cuma 09:43
  • Altındağ'da Beşikkaya Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Servis İstasyonu açıldı20 Temmuz 2017 Perşembe 12:07
  • Altındağlı gençler 15 Temmuz anısına gökyüzüne Türk Bayraklı balonlar bıraktı14 Temmuz 2017 Cuma 13:19
  • Altındağ Belediyesi tarafından organize edilen “15 Temmuz anma etkinlikleri” bugün başladı12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:21
  • Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Altındağ’ın genelinde geniş çaplı temizlik atağı başlattı10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:53
  • Altındağ Belediyesi, 15 günde bir açılış yaparak, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:31
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim