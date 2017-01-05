Yeni Altındağ Belediyespor’un 10 günlük Antalya kampı sona erdi

Bölgesel Amatör Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan mavi beyazlılar, yoğun tempoda geçen kamp dönemini geride bıraktı.

Teknik Direktör Mesut Üretir gözetiminde yapılan antrenmanlar kıran kırana geçti. Günde çift idman yapan futbolcuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. Yeni transferlerin de yer aldığı kampta 2 hazırlık maçı oynandı.

“Aynı ciddiyetle aynı disiplinle çalışmalıyız”

Her fırsatta oyunculara destek olan Yeni Altındağ Belediyespor Kulübü Başkanı Tamer Açar ve yönetim kurulu üyeleri, Antalya kampında da takımı yalnız bırakmadı. Futbolculara moral vermek için kampın yolunu tutan Tamer Açar, oyuncularla yakından ilgilendi. Açar, ilk yarıda sergiledikleri başarılı performansı ligin ikinci yarısına da taşıyacaklarının altını çizdi. Zorlu müsabakalar oynayacaklarına dikkati çeken Açar: “Her maça iyi konsantre olmalıyız. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle çalışmalıyız. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunu başarabilecek gücümüz var” dedi.

“Daha alternatifli bir kadro oluşturduk”

Yeni Altındağ Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Üretir ise kamp dönemini değerlendirdi. Antalya kampının verimli geçtiğini belirten Üretir, eksikliklerin giderilmesi açısından bu sürecin kendilerine oldukça iyi geldiğini söyledi. Üretir, yeni transferlerin kamp döneminde takıma adapte olduğunu ve ikinci yarıda daha alternatifli bir kadroyla mücadele edeceklerini vurguladı. Antrenmanlarda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Üretir, kondisyonu en üst seviyeye çekmek için uğraştıklarını aktardı. Üretir, antrenmanların lig maçlarını aratmadığını kaydederek oyuncuların hırsından memnun olduğunu sözlerine ekledi.