YENİ ANAYASA; PARTİ DEVLETİ…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Parlamenter sistemimiz kendimize özgü değil miymiş, başkanlık sistemi de kendimize özgü olabilirmiş! Doğru, olabilir. Ama bu demek değil ki; gelişmiş, çağdaş hiçbir dünya ülkesinde olmayan denetimsiz, kontrolsüz, halk tarafından seçilen kişinin her türlü sınırsız yetkiyi kullanabilmesi, yetkilerin tek elde toplanması, kuvvetler birliği…

Herkes sustu, en çok konuşması gereken; Hukuk Fakülteleri de sustu.

90 yıldır ağızlarını her açtıklarında ‘Parti Devleti’ diyenler, en ağır şekilde eleştirenler; önceden de ‘Parti Devleti’ vardı, ‘tek adam’ yönetim anlayışı bizim genlerimizde var anlayışıyla ‘Parti Devleti’, ‘tek kişi yönetimi’ inşa etmek istiyorlar.

Sarayda kaymakamlar toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakamlara hitaben ‘sizler bulunduğunuz yerde; benim gözüm, kulağım, elim ayağımsınız. Bana bağlısınız’ diyor. Yani artık devlet adına kamu görevlisi yok. Saraya bağlı, sarayın görevlisi var.

Şimdi gelelim anayasa değişikliği geçmeden kendisini devlete değil, tek kişiye bağımlı hissetme yarışına giren kamu görevlilerine.

Devletin tüm kademelerinde partililiğini gizleme, görevi esnasında tüm yurttaşlara; partililiğine bakmadan eşit hizmet verme anlayışı bundan sonra olmayacak. Anayasa değişikliği cumhurbaşkanı onayından sonra halka sunulacak. Daha onaylanmadan ‘ikbal’ beklentisi olanlar ‘Evet’ yarışına girdi. Sporcusu, sanatçısı toplumun önde gelenleri sosyal medyada ‘Evet’ kampanyası olarak bir zincir oluşturdu, biri diğerine pası atıyor, pası alan ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyecek. Ama ‘Evet’ in olumsuz bir maliyeti yok, hatta yüksek bir getiri beklenti içinde olanlar var! ‘Hayır’ demek kolay değil. ‘Hayır’ diyerek demokratik hakkını kullanmak isteyenler her türlü ‘tecride’ muhatap olabilirler/oluyorlar.

Birde görüş açıklaması, sürdürdüğü kamusal görev açısından sıkıntı yaratacak makamlar var. Bu makamlarda görev yapanların aidiyet duydukları siyasi görüşlerini açık etmeden, toplumun tüm kesimlerine siyasi görüşüne bakmaksızın eşit hizmet sunması gerekenler var.

Kaymakamlar… Valiler… Üniversite rektörleri… Emniyet müdürleri… Yargı…

Futbol Federasyon Başkanlığı hedefi koyan Şeytan! Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada başlattığı topa girme yarışındalar.

Artvin Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek, Tokat Sulusaray Kaymakamı Recep Koşal, Kahramanmaraş Çağlayancerit Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Denizli Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir, Uşak Ulubey Kaymakamı Ahmet solmaz… Her biri ‘’Bende varım’’ diyerek sosyal medyada sosyal paylaşımlarla birbirlerine pas veriyorlar.

Peki, bu kaymakamların görev yaptıkları ilçelerde farklı görüşte olan vatandaşlar geldiğinde veya farklı partilere oy çıkan yerleşim yerlerinin taleplerini siyasi davranışına bakmaksızın eşit muamele, eşit hizmet götürebilecek mi; bu ‘Evet’çi kaymakamlar? Partili kaymakam gibi değil de, devletin kaymakamı gibi davranış sergileyebilecekler mi?

Bu furyaya rektörlerde katıldı…

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça video çekerek ‘Evet’ kampanyasına katıldı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül’e ‘Gül kardeşim sizde var mısınız’ diye çağrı yapan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ‘bu işin rektörlükle alakası yok, düşüncemiz bu. …79 milyon insan Türkiye’yi düşünüyorsa bu sistem kabul edilecektir.’

Peki, sayın rektör, sayın hoca ‘Hayır’ diyenler Türkiye’yi düşünmüyor mu? Türkiye’yi sadece ‘Evet’ diyenler mi düşünüyor? Pas attığınız öğrenci konseyleri, öğrenciler sizler gibi düşünmezse, paslarınıza olumlu cevap vermezse; bu düşünce ve davranışları notlarına yansıyacak mı? Siz Türkiye’yi düşünmüyorsunuz! Diye notlarına ve bazı haklarına ‘helal’ gelecek mi? Ey sayın rektörler. Demokrasiden anladığınız herkesin sizin gibi düşünmesi mi?

16 Fakülte, 3 yüksekokul, 2 enstitüde müdürlük yapan süper! Rektör, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’da kampanyaya destek verenler arasına katılmış.

Kampanya sürecinde bu destek furyasına; yüksek yargı mensupları katılırsa… Onlarda pası; savcılara, hakimlere atarsa. Hakimler, savcılarda diğer bütün savcı ve hakimlere atarsa…

Valilerin topa girmesi istenir, onlarda emniyet müdürlerine pas atarsa…

Artık vatandaş herhangi bir kamu kurumuna gittiğinde öncelik vatandaş kimliğinden önce, parti kimliğini sunmak mı olacaktır? Başka bir partili vatandaşın hizmet alma, sorununu çözme imkanı olmayacak mıdır?

Puan sınırı kaldırılan hakimlik sınavını kazanan, AKP Elazığ Merkez İlçe Başkanı Avukat Kadir Nozoğlu 12,5 yıldan sonra partisinden ayrılmaktan üzüntü duymuş!

Hiç kuşku yok bulunduğu görevlere liyakat, bilgi, birikim, beceri, eğitim değil de; parti aidiyeti olacaksa, partililiğin dışında başka bir kriter-vasıf-ölçü aranmayacaktır.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr