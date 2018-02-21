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Yeni Bayındır Mahallesi’nde inşaatı devam eden kapalı pazar ve spor alanında sona gelindi

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Yeni Bayındır Mahallesi’nde inşaatı devam eden kapalı pazar ve spor alanında sona gelindi
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yeni Bayındır Mahallesi’nde inşaatı devam eden kapalı pazar ve spor alanını yerinde inceledi.

Mamak’ta sayıları her yıl artan modern kapalı pazar alanlarının haftanın yedi günü aktif bir şekilde kullanılmasını amaçladıklarını kaydeden Akgül, “Yeni Bayındır Kapalı Pazar ve Spor Alanı tamamlandığında hem esnafımız hem de vatandaşımız, yazın sıcağından kışın da soğuğundan etkilenmeden daha rahat koşullarda alışveriş yapabilecek” dedi.

 

Başkent’teki pazaryerlerine örnek olacak

Birçok imkânı bünyesinde barındıracak olan pazar alanı haftanın yedi günü mahalle sakinlerine hizmet verecek. 4 bin 44 metrekarelik proje alanı üzerine kurulan kapalı pazaryerinin hem mimarisi hem de pazar fonksiyonlarına uygun bölümleri Başkent’teki pazaryerlerine örnek olacak. 2 kattan oluşan Yeni Bayındır Pazar ve Spor Alanı’nın alt katında 1707 metrekarelik pazar alanı, zabıta noktası,  bay-bayan mescit ve abdesthane bulunacak. 2330 metrekare alana sahip teras katında ise basket sahası, fitness alanı, koşu yolu, dinlenme alanı, yürüyüş alanı, çocuk oyun alanı ile Mamaklılara hizmet verecek.

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