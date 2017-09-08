Yeni Bir Eğitim Ve Öğretim Yılı Tekrar Başlıyor. Siz Ve Çocuğunuz Okula Hazır Mısınız?

İlker Küçük

Yeni bir döneme başlangıç yapmak çoğu insan için zordur. Çocukların okul konusunda merakları olabilecek ve çok soru sorabileceklerdir. Özellikle anne ve babalar, çocukların bu kaygıları karşısında endişeye kapılabilirler. Herkesin kaygı ve endişesini planlı bir hazırlıkla kontrol altına almak mümkündür. Bu yazımızda bunu nasıl sağlayabileceğimiz konusunda bilgiler paylaşacağız.

Öncelikle Kendi Kaygılarınızla Başa Çıkın: Kendi Kaygılarınızı Çocuğunuza Yansıtmayın: Siz okula başlarken olumsuz deneyimler yaşamış olabilirsiniz, çocuğunuzun da benzer deneyimler yaşayacağı konusunda endişeleriniz olabilir. Her şeyden önce siz sakin olmalısınız ve çocuğunuzun kaygılarının olabileceğini kabul etmelisiniz, onu olabildiğince sakinleştirmek size düşüyor. Sakin olamazsanız bunu başaramazsınız. Kaygılarınız hakkında çocuğunuzla konuşmayın, eşinizle, arkadaşlarınızla ya da uzman birisiyle konuşmanız daha çok yarar sağlayacaktır. Çocuklarınızla konuşurken de cesaretlendirici olmalısınız.

Güzel Deneyimlerinizi Çocuğunuzla Paylaşın: Okul yaşantınızla ilgili mutlu olduğunuz eğlenceli zamanları düşünün, bu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır ve çocuğunuzu desteklemek için olumlu bir etki oluşturacaktır. Sevdiğiniz ve kendinizi iyi hissettiğiniz okul anılarınızı çocuklarınızla paylaşmak herkesi cesaretlendirecektir.

Öğretmenler, Sunulan Hizmetler ve Kurallar Hakkında Bilgi Sahibi Olun: Çocuğunuzun yeni öğretmenini merak ediyorsanız, tanışmak için randevu alabilirsiniz, daha sonra nasıl iletişim kurabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Okula başlarken sorun çıkması durumunda öğretmeniniz ile konuşmak sizi rahatlatacaktır. Ayrıca okulun kurallarını bilmek, yanlış anlamaları ve gereksiz endişeleri de önleyecektir. Okul rehberlik servisi ile konuşarak ne tür rehberlik hizmetleri verdiklerini öğrenmek açıklık kazandıracaktır.

Çocuğunuzun Okul İhtiyaçlarının Karşılandığından Emin Olun: Okulun çocuğunuzun ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağından eminseniz kendinizi daha rahat hissedeceksinizdir. Çocuğunuzda bir öğrenme sorunu varsa rapor işlemlerinin eksiksiz yapıldığından ve öğretmenin bu durumun farkında olduğundan emin olmalısınız. Bunun dışında çocuğunuz okula başlamakta sorun yaşıyorsa öğretmene söyleyerek destek olması için neler yapılabileceği konusunda konuşabilirsiniz. Çocuğunuz, okul dışında, boşanma, taşınma, yeni bir kardeş, hastalık ve ya zor bir süreç yaşıyorsa rehberlik servisi danışmanlarına söyleyebilirsiniz. Bu şekilde çocuğunuzun daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceği değerlendirilecektir.

İletişim Halinde Olun: Okul ve öğretmenler ile iletişim halinde olmak, küçük sorunların kontrolden çıkarak büyümesini önleyecektir. Birçok okul eğitim faaliyetlerini internet sitelerinden paylaşmaktadır, bu faaliyetleri takip edebilirsiniz. Ayrıca sosyal paylaşım programlarıyla aileler ve öğretmenler iletişim kurabilmektedir.

Sonrasında Çocuğunuzun Kaygılarını Azaltın: Çocuğunuzun Kaygılarını Azaltmak İçin Destekleyin: Öncelikle çocuğunuzla konuşun, onu yargılamadan ve eleştirmeden etkin dinleyin. Çocuğunuzun kaygıları çok küçük ve anlamsız gelebilir fakat çocuk açısından çok gerçekçi ve büyüktür. Kaygılarını yenebilmesi için çocuğunuzla birlikte destekleyici hareket edin.

Çocuğunuzla Okul Ziyaretinde Bulunun: Çocuklar nasıl bir okula gideceklerini ve okula girdikten sonra kendilerini nasıl bir ortam beklediğini bilmiyorlarsa endişeleneceklerdir. Bu nedenle öncesinde, birlikte okulu ziyaret etmek kaygılarını azaltacaktır.

Çocuğu Öğretmeniyle Tanıştırın: Çocuğunuz öğretmenini merak ediyorsa, kısa bir görüşme sağlamak faydalı olacaktır. Öğretmenler eğitim yılı için hazırlık yapmakla meşgul olabileceklerdir fakat birkaç dakikalık sınıfı gösterme ve okul hakkında kısaca konuşmaktan mutluluk duyacaklardır.

Açık İletişime Teşvik Edin: Bazı çocuklar anne ve babalarıyla iletişim kurmaktan kaçınırlar, özellikle sorunlarını kendileri çözmek istediklerinden ve onları endişelendirmek istemediklerinden dolayı sorunları hakkında bilgi vermezler. Yardıma ihtiyaç duyduğunda elinizden geleni yaparak sizin hazır ve istekli olduğunuzdan emin olmasını sağlayabilirsiniz. Okul, öğretmen ve rehberlik servisi danışmanlarıyla iletişimini destekleyebilirsiniz.

Düzenli Ve Dengeli Bir Yaşam Tarzı Oluşturmasını Destekleyin: Düzenli uyumasını sağlayın, günlük kahvaltı yapmasını özendirin, fiziksel ve sosyal aktivite yapmasını destekleyin. Kaygıyı en aza indirecek ve başarı düzeyini en üst düzeye taşıyacak bir aile düzeni oluşturmak için çocuğunuzla birlikte hareket edin.