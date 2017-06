YENİ BİR GEZİ PROVAKASYONUMU? YOKSA...

Bülent Ertekin

ADALET İSTİYORUZ. İşin başlangıcı, yürüyüşün mihenk taşı. Peki neyin adaleti Gandi Kemale göre işlemeyen adaletin işlemesi için başlatılan demokratik bir tepki (!)yürüyüşü. Her neyse başka bir yazımızda da ne kadar adalet üzerine yapıldığını, adaletin niçin ve sadece Berberoğlu? için istendiğini, diğer mağdurlar için aynı tepkinin yada eylemin gösterilmediğini sonra bir ara yazarız.

Benim asıl yazmak istediğim KAFAMDAKİ SORU İŞARETLERİ.

C.h.p lideri Kemal Kılınçdaroğlu ve partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu,nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşünün ikinci gününü tamamladı.

Yürüyüş güzergahı yaklaşık 500 km. Kılınçdaroğlu,nun hergün 18 km yürüyeceği ve 28 günde bu yolu bitireceği söyleniyor. Böyle oluncada gayri ihtiyari aklıma sorular, sorular, sorular geliyor.

İki gün öncesinde başlayan bu yürüyüş yukarıdada yazdığım gibi 28 günde anca bu hızla bu tempoda giderse bitecek tabiiki gandi Kemalin yaşını göz önünde bulundurursak bu durum zor gözüküyor. Lakin bu siyasetçiler biraz çakal olur senin benim, sizin bizim aklımıza gelmeyen düşünceler ile bir bakmışsınız 15 TEMMUZ da İstanbul,da oluvermiş. Gayri ihtiyari VAYBEEE dersiniz. Dersinizde dedim ya bu adam bu tempo, bu yaş, bu ayakkabı, bu kumaş pantolan bu bu bu bu.... NASIL BU İŞI YAPAR demeyiz, diyemeyiz.

Zira

O bir siyasetçi,

o bir gandi,

O bir adalet savaşçısı,

O bir Rabin Hood vs vs...

boşverin yaaa dedim ya o bir siyasetçi, siyasetçiler bizim ve sizin adınıza düşünürler.

Beni asıl düşündüren onun ötesinde kaygılandıran ise

YENİ BİR KOMPLO

YENİ BİR GEZİ

YENİ BİR AĞAÇ KESME PROVAKASYONUMU?

Dikkat ederseniz sanki yürüyüşün varış noktasının tarihi 15 temmuza gelecek miş, yada getirebilecekmiş gibi geliyor.

Düşünsenize 15 Temmuz 2017 de tüm ADALET İSTEYEN (!)

Yurdun her köşesinden gelen tüm C.h.p lilerin bir arada olduğunu

Bütün sol fraksiyonları,

Bütün pkk lıları,

Bütün feto cuları,

Bütün şer güçleri,

Bütün Ajan ve projektörleri yeni bir tezgahın

YENİ BİR provakatif eylemin

YENİ BİR GEZİ versiyonunu

YENİ BİR HALK Ayaklanmasının acaba sinyallerimi bunlar?

Birde;

Halk TV'nin canlı yayında olduğunu unutan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde yürüyüşün asıl niyetini belli eden skandal bir itirafta bulundu.

CHP'nin yayın organı Halk TV Hipodrum'dan canlı yayına geçti. Halk Tv'nin canlı yayında olduğunu unutan CHP Ankara İl Başkanı Adnan KeskinHalk Tv Genel Müdürü Şaban Sevinç'in kulağına eğilerek 'Bu yürüyüşü kesmezsek var ya bu yürüyüş çok şeye gebe' dedi. Şaban Sevinç ise Keskin'e 'Bu yürüyüş çok güzel sonuçlar doğurabilir hakikaten'yanıtını verdi.

ELİYLE SUSUN İŞARETİ YAPTI

Programın sunucusu İsmail Dükel ise Adnan Keskin ve Şaban Sevinç'i eliyle sus işareti yaparak uyararak canlı yayında olduklarını hatırlattı.

17 HAZİRAN 2017

Böyle bir çıkışı veya itirafı okuyunca

EVET

Bunun sonucu bütün şer güçleri ile bir araya gelen ve getirten C.H.P Fetöculerin yapmak isteyipte başaramadıkları ASKERİ İHTİLALİ ACABA HALKI SOKAĞA DÖKEREK

AHMET İLE MEHMETİ

HALK İLE POLİSİ

HALK İLEJANDARMAYI

HALK İLE ASKERİ mi karşı karşıya getirip sandıkta başaramadığını toplumsal ve GAYRI KANUNİ bir direniş ile mi yapmaya çalışıyor?

Dedim ya

YENİ BİR GEZİ PROVAKASYONUMU

YOKSA YENİ BİR .......

Selam ve dua ile...