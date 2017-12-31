YENİ BİR YIL 2018’E; HAKARET, KÜFÜR…

Ergün Aydoğan

Türkiye dış destekli hain bir darbeye maruz kalmış. Dünyaya karşı darbe karşısında birlik mesajını iktidar muhalefet birlikte ‘Yenikapı’da vermiş adına da ‘Yenikapı’ ruhu denmiş…

Ülkeyi yönetenler de farkına varmış olmalı ki; düşmanlarımızı azaltıp, dostlarımızı çoğaltacağız demiş. Öyle ki yönetenler ülkenin yalnızlığını ‘değerli yalnızlık’ olarak tanımlamış. Avrupa ülkeleri ile yaşanan gerginliklerin sürdürülebilir olmadığı gerçeği kabul edilerek ‘ilişkilerin bir an önce normalleşmesi’ gerektiği vurgulanmış… Türkiye’nin etrafının kuşatılmışlığı, yalnızlığı her zamandan fazla hissedilir hale gelmiş.

Bu şartlar altında iktidar ve muhalefetin dünyaya karşı birlik mesajları vermesi gerektiği bir ortamın, tam aksine meydanlarda, salonlarda siyasetçiler bir birbirlerine en ağır sözlerle, hakaret içeren, küfre varan sözlerle hitap ediyorlar.

Ülke insanının en küçük bir olayda öfkesinin kabardığı, ufak bir trafik tartışmasının bile ölümle sonuçlandığı… siyasi görüş farklarına tahammül edilmez olduğu, farklı görüşe sahip olanların; terörist, bölücü vatan haini olmakla suçlandığı bir dönemde...

Bugün 2017 yılının son günü, adettendir yıl bitiminde yeni yıla girilirken geçen yılın acıları, olumsuzlukları unutulur, yeni yıla yönelik; umutlar, dilekler, iyi dilek temennileri dilenir. Güzellik, sağlık dilenir, umutlu bir gelecek beklentileri dile getirilir. Düşmanlıklar, savaşlar, kızgınların geride kalması, barış ve dostlukların gelişmesi istenir…

Peki ülkeyi yönetmeye talip, topluma örnek olması gereken siyasetçilerimiz, liderlerimiz bu beklentilere yönelik bir davranış içinde midir?

Keşke öyle olsa… Öyle olması istenir. Arzu ve beklenti o dur.

Toplumsal tahammülsüzlüklerin, hoşgörünün azalmasının, hiddetin ve şiddetin artış göstermesinde siyasetçilerin ve toplum önderlerinin davranışlarının toplum üzerinde doğrudan yansıması vardır.

Son KHK tartışmaları siyasi ortamı biraz gerdi.

Erdoğan Afrika gezi dönüşünde Kastamonu il kongresinde her zaman olduğu gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kavgada söylenmeyecek sözleri sarf etmeyi sürdürdü. Sanki ülkenin ihtiyacı halinde hiçbir araya gelmeyecekler, aynı ortamda bulunmayacaklar gibi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na ‘’ … Darbe olursa tankların üstüne çıkarım dedin, çıkamadın, kaçtın. Bu karakter meselesi. Bu cibilliyet meselesi. Bu millet senin nasıl bir yalancı olduğunu biliyor, senin hayatın yalan. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Fitne ve ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Terör örgütlerine destek vermiştir. PKK’nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi?’’

Bütün siyasetçiler, bakanlar tankların üstüne çıkmışta bir tek Kılıçdaroğlu çıkmamış gibi…

Yani ana muhalefet liderine; korkak, karaktersiz, cibbiliyetsiz-soysuz, yalancı, terörist akla gelebilecek küçültücü ve alçaltıcı ne varsa söylüyor.

Ne olarak söylüyor? Siyasetçi olarak, Cumhurbaşkanı olarak, parti başkanı olarak…

Erdoğan hızını alamıyor kardeşim Abdullah, yola beraber çıktık, aramızda dava kardeşliği var dediği Abdullah Gül’e de adını anmadan, geçmiş dönem cumhurbaşkanı diyerek Kılıçdaroğlu üzerinden vuruyor.

Erdoğan, Abdullah Gül’e ‘’ 16 Nisan’da da ‘Evet’ demediniz. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızın bir kısmı nasıl katılıyor, birilerinin zil takıp oynamalarına vesile oldukları için yazıklar olsun. 15 Temmuz’u itibarsız hale getirmek FETÖ’nün, PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir.’’

Kardeşim Abdullah dediği Abdullah Gül’de, FETÖ’cü, PKK destekçisi, terör örgütlerinin değirmenine su taşıyan kişi oldu. Davaya ihanetle suçlanan, yazıklar olsun denilen suçlu ilan edildi. Aynı dava için yola beraber çıktık dedikleri Abdullah Gül’ü adını anmadan hain ilan ettiler.

Abdullah Gül’de kendisine karşı yürütülen trol hareketlerine sessiz kalmayacağını, kendisine yöneltilen saldırılara bundan sonra cevap vereceğini açıkladı.

Muhalefetin dili mi, o da sorunlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da zaman zaman Erdoğan’a hakarete varan bir üslupla hitap ediyor…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kime karşı ise onu dilinden Allah korusun. Dün Erdoğan’a çok ağır sözler sarf ederken bugün Kemal Kılıçdaroğlu’na aynı ağırlıkta hakaretlerle yükleniyor. Hele bir yardımcısı var Semih Yalçın sanki hakaret etmek için yaratılmış.

Ezcümle bu dil siyasetin dili değil, yakışmıyor, topluma gerginlik, düşmanlık olarak yansıyor.

Bugün 2017 bitiyor, umut dolu yeni bir yıl 2018 başlıyor.

Siyasi mücadele, rekabet hepsi tamam…

Toplumsal gerginliklere sebep yaratmayacak ‘temiz’ bir dil kullanılamaz mı?

Gerginlikten beslenen siyasilerin bu dilden vazgeçmesi zor… umarız 2018 yılı temiz bir siyasi dilin kullanıldığı, hoşgörü ortamının sağlandığı bir yıl olur diyerek herkese iyi bir yıl dileyelim.