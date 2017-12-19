YENİ BİR YILA GİRERKEN

Mevlüt Mürsel Uzun

2018 yılının bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülürken dikkat çeken büyük hizmet projelerine yer verilmiş olması takdire şayandır. Nasıl ki bugüne kadar hizmete girmiş olan büyük hizmet eserleri milletimizi memnun ve mutlu etmişse bu projelerinde mutlu edeceğine inanıyoruz. Halkımız arasında insanları doğru konuşmaya yönlendirmek sıkça söylenen bir söz vardır: “Yiğidi öldürsen de hakkını teslim et “ derler. Biz da durmadan çalışan ve büyük hizmet eserleri üreten AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakkını teslim etmeliyiz…

2017 yılını kısa bir süre sonra acısıyla ve tatlısıyla milletçe geride bırakacağız.

Toplum karşısına çıkan yazarlar-çizer ve siyasetçiler biliyorum 2017 yılının muhasebesini çoktan yapmışlardır. Aradan çok zaman geçmeden bende istedim ki kendime göre bir muhasebe yapıyım:

2017 yılı terör konusunda güvenlik güçlerimiz mücadelede önemli bir aşama kaydetmiştir. Artık eskisi gibi terör örgütlerine karşı savunmada kalmak yok dağlarda inlerine giren, kovalayan korkulu rüyası olan ve karşı koyduklarında da kene gibi ezen bir güvenlik gücüne sahibiz. Bu duruma gelmesinde de şüphesiz ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun payı büyüktür. Onun cesaretini, çalışkanlığını ve özverisini takdir etmeliyiz.

2017 yılı muhanete muhtaç olmamak için Savunma sanayimizin araç, gereç ve silahların hızla geliştirildiği ve üretildiği bir yıl olmuştur.

2017 yılı vatanımızın ve milletimizin düşmanı Fetö terör örgütüne karşı kesintisiz verilen mücadelenin başarılı yılı olmuştur.

2017 yılı Suriye’de terör örgütü PYD/YPG ve PKK’ya aşırı silah yardımında bulunan ABD’nin bu düşmanlığına karşı dik duruşun ve karşı çıkışın bir yılı olmuştur.

2017 yılı Türkiye’yi ekonomik yönden zayıflatmak isteyen ikiyüzlü riyakar ABD’nin tiyatro haline getirdiği Rıza Sarraf kumpas davasının devam ettiği bir yıl olmuştur.

2017 yılı Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden zırzop ABD başkanı Trump’un bu kararına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın İslam ülkeleri devlet başkanlarını İstanbul’da topladığı bir yıl olmuştur.

2017 yılı Türkiye’nin siyasi tarihine FETÖ terör örgütü tarafından düzenlenen sahte belgelerle onur kırıcı davranışların yaşandığı bir yıl olmuştur.

2017 yılı Türkiye’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.1 artış kaydetmiş olmakla dünya ülkeleri arasında birinci sıraya yükselmiş olması yabancı analistleri şaşırtan bir yıl olmuştur.

2017’de yapımı devam eden dünyanın 3.büyük havalimanı yeni yılda bittiğinde şüphesiz ki Türkiye’mizin gurur duyacağı bir yıl olacak.

2017 yılı geçtiğimiz yıllardan beri projeleri devam eden barajlar, modern ulaşımın sembolü Hızlı Tren, duble yollar, Bölge şehir hastaneleri ve illerimizdeki büyük hizmet eserleri göğsümüzü kabartan hizmet yılı olmuştur.

AK Parti iktidarının böylesine devasa projeleri yapmakla meşgul olurken, bunun karşısında görmeye alışık olduğumuz bazı parazitler de boş durmayarak karşı çıkarak engellemeye kalkıştıkları bir yıl olmuştur.

2017 yılını geride bırakıp 2018’in takvim yapraklarını birer birer koparmaya hazırlanırken yeni yılın ülkemize ve milletimize umut, başarı ve mutluluk yılı olmasını diliyorum...