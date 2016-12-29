YENİ ÇALIŞMA YILINDA MARJİNAL EĞİTİM ÖNERİLERİ

Birsen Yener Aydın

Yılsonu, örgütlerin en yoğun olduğu son çeyrektir. Hesap kapanışları, gerekli mali sorumluluklar,bildirimler, bir sonraki yılın plan ve programlarının planlanması, performans, ücret gibi işlerin son rötuşlarının yapılması gibi iş ve işlemlerin yoğun olduğu dönemdir.

Yeni yılın bir önceki yıldan daha karlı, başarılı ve verimli geçirebilmek adına insan kaynakları yönetiminin önemi büyüktür. Bu nedenle yapılan performans değerlendirilmeleri ve eğitim ihtiyaç analizleri sonucunda ortaya eğitim gereksinimleri çıkmaktadır. Eğitim gereksinimlerini karşılamanın önemi büyüktür. Her çalışanın mesleki olarak yeterliliğin sağlanması örgütün esas görevlerindendir. “Mesleğinde yeterli olan iş görenin, yeterli olmayan meslektaşlarından rahatsız olduğu, moralinin bozulduğu ve çalışma şevkinin kırıldığı bilinmektedir. İşe alınan iş gören kadrosunun seçimi her zaman isabetli olmamakta veya hizmet öncesi eğitimle alınan bilgiler iş ortamında yetersiz olmaktadır. Hem yetersiz iş göreni yeterli hale getirmek, hem de bilimselliğe önem veren iş görenin yetersiz uygulamadan dolayı içine düştüğü yılgınlığı gidermek hizmet içi eğitimle mümkün olmaktadır.” ¹ Diğer personellerin demotive olmaması için gerekli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi şarttır.

Günümüzde eğitim programlarına katılımın ve şevkin arttırılması gerekmektedir. Gerekli yaptırımlar devamlılığı sağlar fakat personelin isteksiz katılımı fayda sağlamaz. Eğitim yöntemini belirlerken örgütün swot analizi çıkartılmalı ve analize göre yöntem belirlenmelidir. Örneğin üretim ile pazarlama birimi arasındaki koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan hatalar müşteri memnuniyetsizliğini ortaya çıkartır. Bu nedenle hataların minimize edilebilmesi için eğitim yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Eğitim yöntemlerinden sınıf eğitimi organizasyonu yapmak en yüksel faydayı sağlayamayacaktır. Burada uygulanması gereken eğitim yöntemi, çalıştay tarzı eğitim yöntemi olmadır. Çalıştay tarzı eğitim yönteminde swot analizinde belirlenen zayıf noktalar ele alınır ve karşılıklı tartışılarak doğru yöntem belirlenir. Uygulama örneklerine de yer verilerek pekiştirilen bu yöntem ile eğitimden alınan fayda en yüksek seviyelere ulaşılacaktır. Bu nedenle klasik eğitim tarzından personelin beklentilerine karşılık bulanacak şekilde yöntemler belirlemek en iyi sonucu verecektir. Eğitim sonrasında, eğitimin farkındalığı ölçmek için yapılacak raporlamalar doğrultusunda eğitim yönteminin farkındalığı ortaya çıkacaktır.

Bir örgütte iyi bir ekip olmak çok önemli bir olgudur. İyi bir ekip olabilmek için iç iletişimin sağlıklı olması çok önemlidir. Bu nedenle kişilerarası iletişimin güçlendirilmesi ile ilgili takımdaşlık eğitimleri yapılmalıdır. Takımdaşlık eğitimleri genellikle oyun gibi aktivitelerle yapıldığından personelin sıkılmaya zamanı kalmamaktadır. Aralarda sunulan ikramlar da enerjilerini en yüksek seviyede tutar. Bu çok önemlidir. Örgüt içinde sürekli iletişimde olduğu fakat yüz yüze görüşemediği çalışma arkadaşıyla yüz yüze iletişim kurma fırsatını elde etmiş olurlar. Büyük ölçekli örgütler başta olmak üzere çok farklı konseptlerde başarılı uygulamalar görülmektedir. Bu örgütler insan kaynakları yönetimi için ciddi bütçeler ayırmaktadırlar.

Bu yılın ortalarında eğitim sektörünün önde gelen başarılı bir eğitim danışmanlık firmasının proje ödülleri yarışmasında çok farklı projelerle tanışma fırsatım oldu. Beni oldukça etkileyen ve motivasyon getirisinin yüksek olduğu bir projeyi kısaca anlatmak isterim. Haftanın her cuma günü öğlenden sonra personele yönelik düzenlenen atölye çalışmalarıyla haftanın yorgunluğunu atarak güzel bir iletişim ve öğrenme faaliyetini gerçekleştirmiş oluyorlar. Bu atölye çalışmaları; nefes teknikleri, pastacılık, iletişim, söyleşi, müzik dinletisi, yogov.b. Evet kulağa harika geliyor biliyorum J

Günümüz insan kaynakları yönetiminin temel görevi çalışanların çalışma koşullarını en iyi seviyede tutmaktır. Bu nedenle örgütler, çalışan personelini iyi tanıması ve personel taleplerini göz önünde bulundurarak motivasyonlarını arttırmalıdırlar. Mesleki eğitimlerle de mesleki gelişimlerini sağlamalı ve iş performanslarını yükseltmelidirler.

Çalışanlarınıza değer verdiğinizi hissettirin!

Çalışanlarınızı takdir edin, motive edin!

Sevgilerimle..

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