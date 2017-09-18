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Yeni Mamak Basketbol Takımı, 2017-2018 sezon hazırlıklarına başladığı Çanakkale kampından döndü

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Yeni Mamak Basketbol Takımı, 2017-2018 sezon hazırlıklarına başladığı Çanakkale kampından döndü
Yenilenen kadrosu ile sezona iddialı giriş yapmayı hedefleyen Yeşil-Beyazlı ekip, 6-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampta kuvvet, kondisyon, teknik-taktik idman ve hazırlık maçlarını tamamlayarak başkente dönüş yaptı.

Çanakkale’deki kampın ardından 14-16 Eylül tarihleri arasında Bursa’da Final Okulları 9. Basketbol Turnuvası’na katılan Yeni Mamak Basketbol Takımı burada 4.’lük elde etti.17 Eylül’ de ise İnegöl Belediyesi ile gerçekleştirdiği hazırlık maçını kazanan Yeşil-Beyazlı ekip kampı tamamladı.

 

İlk Maç Mamak’ta

Yeni Mamak Basketbol Takımı’nın kampı başaralı bir şekilde tamamlamasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “ Sporcularımız sezona çok iyi şekilde hazırlandı. Bizlere çok güzel maçlar izletecekleri bir sezon bizi bekliyor. Bütün vatandaşlarımızı bu maçlara davet ediyorum” dedi. Yeni Mamak Basketbol Takımı Türkiye Basketbol 2. Lig’in ilk maçını 4 Kasım’da kendi evinde Mersin Büyük Şehir Belediyesi ile oynayacak

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