Yeni Mamak Basketbol Takımı, 2017-2018 sezon hazırlıklarına başladığı Çanakkale kampından döndü

Yenilenen kadrosu ile sezona iddialı giriş yapmayı hedefleyen Yeşil-Beyazlı ekip, 6-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampta kuvvet, kondisyon, teknik-taktik idman ve hazırlık maçlarını tamamlayarak başkente dönüş yaptı.

Çanakkale’deki kampın ardından 14-16 Eylül tarihleri arasında Bursa’da Final Okulları 9. Basketbol Turnuvası ’na katılan Yeni Mamak Basketbol Takımı burada 4.’lük elde etti.17 Eylül’ de ise İnegöl Belediyesi ile gerçekleştirdiği hazırlık maçını kazanan Yeşil-Beyazlı ekip kampı tamamladı.

İlk Maç Mamak’ta