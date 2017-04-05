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“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde konutların teslimi sürüyor

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“Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde konutların teslimi sürüyor
YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİLEN TOPLAM 955 KONUTUN DAHA KURALARI YARIN ÇEKİLEREK, TÖRENLE SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen,  “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde konutların teslimi sürüyor.

Kapsadığı alan ve üretilecek konut sayısı nedeniyle dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğine sahip Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleri için yapılan 1. Etap'ta 88 adet, 5. Etap'ta 867 adet olmak üzere toplam 955 konutun kurası, yarın (6 Nisan Perşembe) günü düzenlenecek törenle çekilecek.

Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonrası, konutlar sahiplerine teslim edilecek. 

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hak sahipleri ile hak sahibi olmayanlar için bugüne kadar toplam 3 bin 999 konutun inşasının tamamlanarak teslim edildiğini belirten yetkililer, şu bilgileri verdi: 

Yapım süreci aşama aşama devam eden  Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, 14 mahallede 11 farklı etap olarak inşa ediliyor. Proje kapsamında zeminde yaklaşık 13 bin 500 gecekondu bulunuyor. Bunlardan 9 bin 400 adet gecekondu sahibiyle uzlaşma sağladık, bu gecekondulardan da  

6 bin 100'ünü yıktık. Bugüne kadar belgeli 2 bin 585, belgesiz tesis sözleşmesi imzalayan vatandaşlar için de 1374 ucuz konut inşa ederek teslim ettik.  

Yarın çekilecek 955 konutun kurasıyla birlikte, bugüne kadar 4 bin 954 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.” 

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