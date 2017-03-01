Yeni Mercedes-Benz E-Serisi 1,6 lt motor seçeneği ile Türkiye’de

Svetlana Williams

Sınıfının en akıllı sedanı olarak tanımlanan Mercedes-Benz E-Serisi 1,6 litre hacimli motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuluyor.

DRIVE PILOT’un en etkileyici inovasyonlarından biri olarak sürücüyü şerit değişimi konusunda destekleyen “Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı” donanımı da Türkiye’de sunulmaya başlanıyor.

Mercedes-Benz’in Türkiye’de ilk kez E-Serisi ile birlikte sunduğu “Araç Dışından Park Etme Yardımcısı” ile dar park alanlarındaki zor park manevraları artık Bluetooth® üzerinden sisteme bağlanan akıllı telefonlarla gerçekleştirebiliyor.

“Aklın başyapıtı” olarak tanımlanan yeni Mercedes-Benz E-Serisi, sahip olduğu teknolojik yenilikler ile bugüne kadar yüksek konfor ve güvenlik seviyesi sunarken aynı zamanda sürücünün yükünü hafifletmeye yönelik çözümlere tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Sürücüye istediği şeride güvenli bir şekilde geçerken yardımcı olan Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı ve zor park manevralarını akıllı telefon üzerinden araç dışından yönetmeyi etmeyi sağlayan Araç Dışından Park Etme Yardımcısı gibi yenilikçi çözümler ise yeni E-Serisi’ni sınıfının en akıllı aracı yapıyor.

Yüksek verime sahip yeni nesil motorlar

Yeni E-Serisi’nde ilk etapta sunulan dört silindirli benzinli E 200 ve tamamen yeni bir motor olan dört silindirli dizel E 220 d motor seçeneklerinin yerini 2017 yılı ile birlikte E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d versiyonları alıyor. 1,6 litre hacminde, 156 PS gücündeki benzinli motor ve dokuz ileri oranlı 9G-TRONIC otomatik şanzımana sahip E 180 versiyonuna kavuşan yeni E-Serisi ailesine eklenen diğer iki motor seçeneği her ikisi de 2.0 litre motor hacmine ve 9G-TRONIC şanzımana sahip olan,194 PS gücündeki dizel motorlu ve dört tekerlekten çekişli E 220 d 4MATIC ve 245 PS gücündeki benzinli motorlu E 300 motor seçenekleri 20 Şubat 2017 itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor.

Türkiye’de satışa sunulan motor seçenekleri

Model Hacim

cc Güç

kW/BG Tork

Nm 0-100 km/sa Tüketin

lt/100 km CO 2 gr/km E 180 1.595 115/156 250 8,9 5,9 – 6,5 134 - 146 E 220 d 4MATIC 1.950 143 /194 400 7,5 4,5 – 4,9 117 - 129 E 300 1.991 180/245 370 6,2 6,3-6,9 144 - 156 E 350 d 2.987 190/258 620 5,9 5,1 133

Yeni motor seçenekleri sahip olduğu mimariyle birçok avantaj sunuyor. Daha hafif yapı ve daha fazla güç, daha atak sürüş özellikleri ve ileri seviyede sürüş keyfi anlamına geliyor. Kompakt boyutlar ise motoru farklı çekiş sistemlerinin yanı sıra dört tekerlekten çekiş veya hibrit gibi çözümlerde de kullanma imkanı tanıyor.

Mercedes-Benz E-Serisi’nde sunulan tüm motorlar ECO Start-Stop özelliği ile yollara çıkıyor. Benzinli motorlar Euro 6 emisyon normunu yerine getirirken, OM 654 kodlu yeni dört silindirli dizel motor RDE-Real Driving Emissions kuralları ile gelecekte devreye alınacak normları da yerine getiriyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC

2017 yeni motor seçenekleri ile birlikte E 220 d 4MATIC versiyonunda sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC sunulmaya başlanıyor. 4MATIC özellikle kötü yol şartlarında yol tutuş ve sürüş dengesini daha da iyileştiriyor.

Şerit değiştirmek kolaylaşıyor

Yeni E-Serisi’nde sunulan DRIVE PILOT donanımının en etkileyici yeniliklerinden biri olarak Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı 2017 yılı itibarıyla Türkiye’de de sunulmaya başlanıyor. Sistem, sürücüyü çok şeritli yollardaki sollama manevralarında destekliyor. Sürücünün şerit değiştirmek üzere iki saniye süreyle sinyal vermesiyle devreye giren Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı, sürücünün geçmek istediği şeridin uygun olması halinde direksiyona müdahale ederek aracın o şeride geçmesine yardımcı oluyor. Sürücü ise bu süreçte sadece şerit değişikliğini takip ediyor.

Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı’nın çalışması için gerekli olan şartlar:

İki saniyeden daha uzun süre sinyal lambalarının yanması

Kör nokta yardımcısının üç saniye içerisinde şerit değişikliğine imkan tanıması

Direksiyon yardımcısının aktif olması

Entegre Comand Online navigasyon sisteminin çok şeritli yollar veya otoyol benzeri yollardaki sürüş konumunu belirlemesi

Araç hızının 80 ile 180 km/sa arasında olması

Uzun menzilli radar ve stereo kamera sistemi sürüş istikametini sürekli olarak denetlerken, çok modlu radarlar aracın arkasını ve yan taraflarını kontrol ediyor. Sensör sisteminin bir engel algılaması, şerit çizgilerini algılamaması, sürücünün direksiyon ile karşı hamle yapması veya direksiyon yardımcısının devreden çıkartılması durumunda sistem aktif şerit değiştirme sürecini kesiyor.

Park etmek ve park yerinden çıkmak artık sorun değil

Mercedes-Benz dar park alanları ve garajlardaki zor park manevralarını Türkiye’de ilk kez E-Serisi ile birlikte sunduğu bir sistemle kolaylaştırıyor. Bir ilk olan sistem, araç dışından park ve manevra yapma imkanı tanıyor. Araç Dışından Park Etme Yardımcısı, Bluetooth® üzerinden sisteme bağlanan akıllı telefon ile kumanda ediliyor. Mercedes-Benz tarafından geliştirilen Android ve iOS destekli uygulama, ilgili uygulama mağazasından indirilebiliyor ve müşterinin Mercedes me hesabı üzerinden aktive ediliyor.

Araç Dışından Park Etme Yardımcısı’nın kullanması için sürücünün akıllı telefonuyla araçtan en fazla 3 metre uzakta olması gerekiyor. Sürücünün park yerinden çıkma manevrasından önce aracın kilitlerini açması gerekiyor. Ardından daha önce sisteme tanımlanan akıllı telefonu araç sistemine bağlayabiliyor ve aracı park yerinden uzaktan kumandayla çıkartabiliyor. Park etmek için ise sistem tarafından önerilen ve önceden sisteme tanımlanmış olan; dikey veya paralel, sol veya sağ, önden veya geri geri olmak üzere park senaryolarından birinin seçilmesi gerekiyor.

Ardından araç dışına çıkılarak harekete geçirilebiliyor. Sistem, sürücü akıllı telefon üzerinden herhangi bir müdahalede bulunmadıkça tercih edilen manevra senaryosuna uygun olarak manevrayı otonom olarak gerçekleştiriyor. Süreci dışarıdan gözlemleyen sürücü bütün manevra boyunca aracın sorumluluğunu üstleniyor.

Önceden sisteme tanımlanmış olan manevra senaryoları dışında ayrıca bir de serbest mod bulunuyor. Söz konusu seçenekte araç, örneğin garaj girişlerinde, 15 metreye kadar ileri veya geri hareket ettirilebiliyor. İleri hareketlerde otomobil önündeki engellerin etrafından küçük manevralar yapabiliyor.