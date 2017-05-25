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Yeni nesil İslam’ı yaşayacak/yaşamalı

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Eyüphan Kaya

Laiklik, hoş görü ve demokrasi kavramları ülkemizde hep Müslümanları istedikleri hizaya getirmek için kullanıldı, bir kısım sözüm ona uyanıklar hala aynı oyunun peşinde, üstelik kendilerinin gaflette oldukları halde.

Aile ve Sosyal politikalar müdürlükleri daha düne kadar Allah’ı, Peygamber’i tanımayan İslam’ı bayramdan bayrama namaz kılmaktan ibaret erkekler yetiştiren, kalın kafalı bürokratlara kızlarımızı pekiştiren bir kurumdu.

Bu gün asıl sahibinin eline geçmişse elbette ki çocuklarımız Peygamberlerini tanıyacaklar, Kur’an’ı öğrenecekler, alıştırma tarzı yedi yaşında başlayarak secde etmenin önemini öğrenecekler. Buna, ben müminin diyenin de ben gayri Müslümanım diyenin de itiraz hakkı yoktur.

Eğitim sen ve Atatürkçü düşünce derneği Uşak Aile ve Sosyal politikalar müdürlüğümüz bünyesinde çocukları namaz kılarken görmüş ve şikayet ediyorlar, merakları artsın 81 il müdürlüğümüzde de çocuklar besmeleyle yemeğe oturuyor, Allah’a hamd ederek sofradan kalkıyorlar, selam ve duanın hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanarak yetişiyorlar.

Kimin buna itiraz etmeye hakkı vardır. Kendileri ne olduğu belirsiz bir neslin yetişmesine vesile olup, günah ve ayıp kavramlarını insanımıza unutturdular, hayatta kaos oluştu, terör ve teröristler cirit atıyor, hatta bazıları terörün saffında duruyor ve bu duruşlarını demokratik bir hak olarak görüyorlar, basın özgürlüğünden sayıyorlar.

Laiklik; devletin tüm dinlere eşit mesafede olup, vatandaşlarımızın inancını rahat yaşaması için katkı vermesi gerekirken, her fırsatta İslami değerleri bastırmak için bir kalkan olarak kullandılar.

Aile ve Sosyal politikalarda, Milli eğitimin özel ya da resmi tüm okullarında İslam’ın emrettiği talim terbiye çocukların yaş düzeyine göre verilmelidir. Hiç kimsenin buna itiraz etme hakkı yoktur. Hatta bu konuda ihmalkar davranan idareciler varsa uyarılmalıdır.

İslami değerleri pozitif bilimlerle, ekonomik gelişmeye karşı olduğunu dillendirenler kimseler zırcahildir. 

Ben kimya öğretmenliğinden emekliyim “hiçbir şey yoktan var olmaz varsa da yok olmaz” teorisini anlatırken bu beşeri imkânlar çerçevesinde böyledir, Yüce Allah kainatı yoktan var ettiği gibi bir gün yok etmeye de kadirdir izahatını yaptırtan sonra kimya kanunlarını öğrencilerime anlatmaya devam ediyordum. Ancak bu yasayı İslam inancına kaşı kullanıp Allah’ın inkârına kadar götüren kele-paçalar(mankafa) da vardı. Ne yapalım imtihan dünyası.

Yani biz hem İslam’ı bir terbiye içinde yaşayabiliriz, hem de dünyaya hüküm edebiliriz, bu böyle biline.

Şimdiden Ramazan ayınız hayırlı olsun.

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