Yeni okumaya başladığım kitap beni çok etkiledi

Asiye Yılmaz

Çocuklarımızı büyütürken gözümüzden kaçırdığımız en önemli konulardan birisi de çocuğa asla ailesinden, oturduğu çevresinden, yaşam şartlarından utanmaması gerektiğini , güzelce anlatamadığımız . Çocuğa doğduğu andan itibaren yaşına göre bilmesi gerekenleri dilimizin döndüğünce anlatmalıyız. Sorduğu sorulara doğru cevaplar vererek geleceğe güvenle bakmasını sağlamalıyız. Türk filmlerinde hep seyrederiz, anne baba apartman görevlisidir çocuk utanır. Yada arkadaşları çok zengindir , kedisi zar zor geçiniyordur. Durumunu gizleye bildiği kadar gizler açığa çıktığında kapanması zor yaralar açılır içinde.

Aynı şekilde her anlamda iyi durumda olan aileler de çocuklarına insani değerleri öğretmeleri gerektiğini bilmeliler. Maddiyatın herşey demek olmadığını önceliğin insanlık olduğunu öğretmeliler. Arkadaşlarını küçümsemeden hor görmeden ilikilerini sürdürmeyi öğretmeliler.

Çocuklarımı büyütürken bu konulara çok özen gösterdim. Hiç unutmuyorum bir defasında Pınar'ım anne biz niye böyleyiz dediğinde aynen şöyle demiştim." Başarıda senden üstününü, yeme içmede yaşamada senden zor durumda olanları örnek al" demiştim.

Anne baba olarak bizler bulunduğumuz konum ne olursa olsun , insanlığı ilk sıraya koymalıyız ki çocuklarımız da bizi örnek alsın.

Ailemden, yaşadığım ortamdan, evimden, kullandığım eşyalardan, giydiklerimden, girdiğim hiç bir ortamda utanmadım.

Bu durum benim özgüvenli olmamı sağladı. Çocuklarımda bizleri örnek aldılar.

Tekrar söylüyorum çocuk yetiştirmek dünyanın en zor işi. Kolaylaştırmak bizim elimizde. Sevgi,saygı güven ortamında büyüyen çocuklar , geleceğe güvenle bakarlar. Lütfen geleceğimiz olan çocuklarımızı geleceğe güzel hazırlayalım.

Not: ÇOCUKLARIMIZ BİZİM YANSIMAMIZDIR...