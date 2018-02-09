Yeni Reform Paketi’nde İki Maddeyi Çok Önemsiyoruz

İrem Subaşı / Editör

GGYD Başkanı Allıoğlu, meclise getirilen Yeni Reform Paketi ’nin, yatırım ortamını iyileştirme ve piyasanın canlanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi, “Özellikle iflas erteleme ve şirket kuruluşunu kolaylaştıran maddelere büyük ihtiyaç vardı” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nca (YOİKK) hazırlanan ve meclise getirilen Yeni Reform Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz yılki sancılı sürece rağmen Türk iş dünyasının, devletin sağladığı teşvik, destek ve fonlarla rahat bir refes aldığını anımsatan Başkan Allıoğlu, sürdürülebilir yatırım ve kalkınma için yeni desteklerin, yeniliklerin şart olduğunu bildirdi. Yeni Reform Paketi’nin bu anlamda büyük önem taşıdığına işaret eden Başkan Allıoğlu, “93 maddelik paketin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu reformların bir bölümünü karşılayacağını söyleyebiliriz” dedi. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu, Meclise gelen Yeni Reform Paketi’nin öncelikli hedeflerinden birinin yerli yatırımcının işini kolaylaştırmak, yabancı yatırımcı için ülkemizi cazip hale getirmek olduğunu anımsattı. Allıoğlu, şöyle devam etti:

İflas Erteleme Suistimal Ediliyordu

“Sürdürülebilir büyüme, cari açık ve enflasyonla mücadele, isdihdam artışı gibi Türk ekonomisi için hayati olan konularda yatırımcılara büyük görev düşüyor. Yeni paketle Türkiye’nin yerli ve yabancı yatırımcılar için güvenli ve cazip bir ülke haline getirilmesinin ekonomiye yansımalarını kısa sürede göreceğiz. Diğer yandan yeni paket, reel sektör için büyük sıkıntı olan iflas ertelemeyi kaldıracak düzenlemeyi de içeriyor. Fazlaca amacı dışında kullanılan, suistimal edilen, sayısız kişi ve kuruluşun mağduriyetine yol açan iflas ertelemenin yürürlükten kalkacak olması gecikmiş ama çok yerinde bir karardır. Amaç şirketlerin iflası değil, yaşatılması olmalıdır. Yine şirket kuruluşunu kolaylaştıracak madde iş dünyasına daha fazla sayıda yeni girişimcinin, yeni yatırımcının girmesini sağlayacaktır. Şirket kurmada tek merkez haline getirilmesi planlanan Ticaret Siil Müdürlükleri her yönüyle güçlendirilmelidir. Biz öteden beri şunu savunuyoruz; üreten kesimin, sanayicinin, işadamının, girişimcinin yükü ne kadar çok hafifletilirse, sadece onlar değil, ülke kazanır. Önce bu kesimlerin yatırım ve üretimdeki engelleri ortadan kaldırılmalı, ardından katma değeri yüksek ürünlerin imalının önünü açacak radikal adımlar atılmalı.”