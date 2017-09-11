Yeni Şafak’ta karanlık beyinler var!

Eyüphan Kaya

Zaman zaman gazete başlıklarını inceleme ihtiyacı duyuyor insan.Heleki yazıp çizer grubunaysanız bu elzem oluyor.

Bu pazartesi yine başlıkları gözden geçirince yenişafak gazetesinin manşeti dikkatimi çekti, şöyle bir başlık atmış:Berzani’yi durdurun! Diyor.

Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bir tarafı ırkçılık kokan sözde Müslümanların İslam dünyasına katkıdan çok zarar verdiğine inanıyorum.

Herhalde bu aşamadan sonra Irak Kürdistan bölgesinin Bağdat yönetimine bağlanmasını düşünemeyiz.

Üstelik anayasal bir hak olan Irak Kürdistan bölgesinin bütçeden olan payını vermeyen Bağdat yönetimidir, yine Irak anayasasının bir gereği olarak ödenmesi gereken peşmergelerin maaşının kesildiği bilinen bir gerçek varken neden Bağdat hükümetine kimse bir şey demiyor? Sanki Bağdat hükümeti dolaylı olarak Barzani yönetimini bu referanduma zorluyor ne dersiniz?

Aklı selim ile kafamızı iki elimin arasına alıp bir düşünelim;

*70 yıllık bir mücadele sürecinde Halepçe katliamına ve öldürülen 10 binlerce Kürtlere rağmen kim ne hakla Barzani yönetimine Irak’ın bir parçası kal diyebilir?

*Şükürler olsun ki Irak Kürdistan bölgesi Türkiye cumhuriyetinin himayesinde olgunlaştı, bunu bilmeyen yok, ama devanın gelmesini istemeyenler hangi akla hizmet ediyor?

*Dünya 25 yıldır bu bölgede bir Kürt devletinin oluşumuna bir şekilde karar vermiş, ülkemizin de bundan haberi var, yüze yüze kuyruğa gelen bu sürecin sonunda ben bu işte yokum denilebilir mi?

*Nufusu 30-40 milyonu bulup devletleri olmayan başka bir millet yoktur, Kürtlere ait bir devletin oluşmasına hangi vicdan elverir?

*Kürdistan devleti kurulursa bir dil dünyada resmileşecek, varlığı kabul edilecek, ilahi bir ayet daha tecelli edecek, bu alkışlaya değmez mi?

*Başta Türkiye’de yaşayan Kütler olmak üzere sağduyulu dünya Kürtleri bu oluşunun varlığıyla bir mutluluk yakalayacaklar, onların bu mutluluğuna destek olmak gerekmiyor mu?

Bununla birlikte bölgeye huzur gelecekken; Yeni şafak gazetesinin bu başlığı hangi akla hizmet ediyor anlamakta zorlanıyorum.

*Ne ilginçtir PKK dahi bu Kürt devletinin oluşmasına kaşıdır. Bu düşündürücü değil mi?

*“Komşunun hakkı komşudan sorulur” diye bir ifade var. Başkası gelip Kürtlere hamilik yapacağına sen niye yaptığın iyiliği referanduma destek vererek taçlandırmıyorsun?

*Bir de adının hemen altında “Türkiye’nin birikimi” yazmışsın yani Türkiye’nin birikimi bumudur?

Yani Türkiye’nın birikimi yanı başındaki Kürt oluşumunun önünü mü kesecek, vah ki ne vah!

Bir de diyorlar ki vay efendim ABD şöyle yapıyor, İsrail böyle yapıyor. Ortada bir sorun varsa kendine güvenen birileri kendi kabiliyetine göre müdahale eder, etmelidir de, Suriye’deki oluşumu ABD elimizden kaptı ve o oluşum ağır silahlarla donatılıyor, başta oradaki Kürtlerin anasını ağlatıyor, yarın ne yapacağı nere yönlendireceği de belli değildir. Benim Yeni Şafak’ım gelmiş Barzani’nin bağımsızlık referandumuna karşı duruyor.

Bin teessüf ederim!

Bu mudur gazetecilik,

Bu mudur aydınlık,

Bu mudur düşünürlerin vizyonu?

Bu mudur 10-15 milyon vatandaşlarının beklentilerini okumak?

Bu mudur İslam kardeşliği?

Bu mudur insanlık?

Bu mudur komşuluk hakkı?

Ne diyeceğimi bilemiyorum ama benim bildiğim bu tarz ne dış politikamız açısından ne de iç siyasetimiz bakımından yararlı bir duruş değildir.

Onun niçin Yeni Şafak’ta karanlık beyinler var dedim ve arkasında da duruyorum.

Baksanıza Devlet Bahçeli dışında bu konuda bağırıp çağıran var mı? Başbakanımız da Reisicumhurumuz da buna karşı olduklarını ifade etmelerine rağmen gayet diplomatik bir dil kullanıyorlar değil mi?