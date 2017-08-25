“Yeni Sistem Çöp Konteyneri” ve “Kompozit Askılı Çöp Poşeti” sistemi Çankaya’ya hızla yayılmaya başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Koku ve sıvı sızdırmayan yeni model konteynerlerin yanı sıra kompozit askılı çöp poşetleriyle, çöple ilgili rahatsızlıkları en aza indirdik”

Çankaya Belediyesi nin başlattığı Avrupa modeli “ Yeni Sistem Çöp Konteyneri ” ve “Kompozit Askılı Çöp Poşeti” sistemi Çankaya’ya hızla yayılıyor.

Oran’dan, Dikmen’e; Çayyolu’ndan Cebeci’ye kadar Çankaya’nın pek çok semtine yaklaşık 2 bin yer üstü konteyner yerleştiren Çankaya Belediyesi, mahallelere Avrupa kalitesinde bir temizlik anlayışı da getiriyor.

Katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm alanına nakline kadar geçen sürecin kalitesini arttıran konteynerler, soğuğa ve güneş ışınlarına karşı da dayanıklı. Alt kısımlarında, atık çöp sularının dışarı sızmasını engelleyen 250 litrelik depo barındıran 3 metreküp kapasiteli konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile gürültü kirliliğinin de önüne geçiyor.

Çankaya Belediyesi, Esat’tan, Karapınar’a; Emek’ten Öveçler’e kadar yoğun olarak kullanılan semt merkezlerindeki cadde ve bulvarlara yerleştirdiği 3 bin kompozit askılı çöp poşetini de vatandaşların kullanımına sundu.