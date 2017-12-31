Murat Akyol

- (Geçen Yeni Yıl Gecesi Gerçekleşen) İstanbul / Reina Katliamını Esefle Anıp, Bir Yıl Sonra Tekrardan Nefretle Kınayarak;-

Eskilerin; "bayram gelmiş neyime?" diye bir sözü vardır ya hani?... Bugünleri mi görüp söylediler acep, bunu hiç bilemiyorum.

Bunları yazmak benim harcım değil, ben hayatın bu tarafında hiç değilim, siyaset bilmem, anlamam, aksine nefret ederim ama içinde bulunduğumuz durumda da yazmak, belirtmek gerekiyor bazı şeyleri ara sıra... Ben bu konuyu anlatmak için sözü fazla uzatmayacağım: "Bayram gelmiş neyime?" dersem, kıt akıllılar hariç herkes anlayacaktır ne denmek istendiğini..

Fakat kısaca..

Bir İnancı savunanların; kendi fikirlerinde olmayanları anlamaması, onları kabul etmemesi nasıl da acı? Oysa, adı üstünde: "İnanç" bunun... Aynı tornadan çıkmış gibi, hepsininde aynı olacağı yok ki insan düşüncesinin?

Bütün siyasi tartışmaları bir tarafa bırakın. Bu, öncelikle bunu böyle düşünenlerin dahi, hala birer insan olamadıklarını gösterir. Bence toplum içinde bu düşüncede olanlar, "yobaz" olanlar "insan" olamadı henüz? İçinizde varsa böyle biri kızmasın! Şu andaki dünyadaki İslam coğrafyasına bir baksın hele? Adamsa, vaziyetimizi görüp hak verecektir bana... Adam olmayana da zaten lafım olmaz.

Dün gece, tüm dünyaya yeni yıl geldi... Biz de sandık ki; yarınlarımıza yepyeni bir pencere açılır? Geçen yılın acıları, yıkımları, keder ve üzüntüleri hepten unutulmasa bile bu yeni açılan tertemiz sayfa bizlere ilaç olur, umut olur?... Nerdeee?

Yobazın biri dün yeni yılı kutlayan hiç günahsız insanları silahla taradı, bir diğeri; töremiz gereği namusumuz, şerefimiz, korumak ve en iyi şekilde ağırlamakla mükellef olduğumuz bir misafiri, bir elçiyi kancıkça ve kahpece sırtından vurdu. Din adına bir başka yobaz, sınırlarımız dışında iki günahsız vatan evladını diri diri yaktı, bir başkası vücuduna sardığı bombanın pimini hiç günahsız çoluğun-çocuğun-öğrencinin-askerin-fakirin içinde patlattı!... Lan, sizin dininiz mi var lan şeref yoksunları!!! Sizin sadece beyinlerinizi boşaltmışlar insanlık denen duygudan, siz, İslamiyet öncesinin cahiliye devrindekilerden daha pislik, mağaralarda yaşayan ateşi bile henüz bulmamış ilk çağ insanından bile düşük ve aşağılık bir seviyedesiniz be!!

Bu işlerin ve akan bu kanın sorumlusu; toplumu o şu anda, bütün böylesi milletlerin yerlerde süründüğü, ezildiği, öldüğü, bittiği, sömürüldüğü "din" kalıbına sokanların, sokmak isteyenlerindir.

Sayısız çocuk tecavüzlerinin, kadına-kıza tecavüzlerin olduğu bir ülkede, ahlaksızlığın, yolsuzluğun en dibinin görüldüğü bir ülkede, 13 yaşındaki kız çocuğuyla evliliğin normal sayılmaya çalışıldığı ve bunun mücadelesini veren şeref ve haysiyet yoksunu insanların olduğu bir ülkede; dikkat edin, "yeni yılı kutlamak" günah sadece!

Bu eylemi yapanlar, kurşuna diziliyorlar! Bu en doğal insani duygu, eğlenmek, yaşamak hakkı rafa kaldırılıyor. "Yeni yıl kutlamak Hristiyan adetidir" diyen aymazları; gevur malı cep telefonuyla konuşurken, yada Mazda, Toyota, Ford, Opel marka arabaları kullanırken görürsem, inşaat küreğiyle dövesim var valla!... Ama değmez... Aymaz yine aymazdır, utanmaz, yine utanmaz... Çıkar dünyası bu dünya? Yobazın çıkarına ne gelirse, o onu savunur, bilirim.. Dini de kullanır, ahlakı da. O hep öbür dünyadan dem vurur ama "dünya malı" onun canı-ruhudur. Biriktirir. Yemez! Kimseye de dirhem faydası olmaz böylelerinin... İnsanca yaşamak, eğlenmek onun neyine?

Çok kızgınım! Çok üzgünüm! Artık ülkemdeki insanların, Yüce ALLAH'ın yazdığı kaderden dolayı yada eceliyle ölmesini istiyorum sadece... Üç-beş soysuzun, şerefsizin elinden değil. Bombalarla, kahpe kurşunlarla, savaşla, kanla, sefilce değil! Yaşayacaksak, onurlu ve insanca bir hayat istiyorum insanımıza.

* * *

Şimdi normale dönelim... Bundan sonrakiler, kendi (yazmak istediğim) satırlarımdır.

En evvela; (nasıl becerdilerse, böylesi bir toplum olabilmeyi,) bugün bir arada ve cümbür cemaat doğan 100'e yakın Can Dostu canı gönülden tebrik ediyorum önce, iyi ki varsınız... Bugün 2 saat süre harcayıp, hepsine de azdan çoktan bir mesaj, yolladımdı zaten... Bir kez daha "Mutlu yıllar" her birinize de... İyi ki doğmuşsunuz. Hepiniz "var olunuz."

* * *

Geçen akşam çok sevdiğim kardeşim Umut'la bir aradaydık, sohbet ederken dedi ki bu bana; "Murat abim, çok uzun yazıyorsun. Gafam eyiyken tamamını okuyamıyorum ben senin şu öykülerinin... Yarısında sızıp galıyom. Sonunu merak da ediyom ama hemen uykum geliyo zaar.."

Çok özür dilerim Umut'um, bu da böyle bir şey oldu galiba?... Ama sen, en son yazılanları oku bu defa, zira en başlardaki paragraflar, insani hiç bir duygu barındırıp huzur vermez; senin o, pırıl pırıl güleç yüzüne... O üstün kalbine hitap etmez o satırlar..

* * *

(Bunca acının içinde şayet nasıl olacaksa? Biraz da gülelim..)

1990 yada 91 senelerinin yıl başı gecesiydi. O zamanlar çok gençtik, çok canlıydık... Fakat salaklık yapıp, o gece için bir yerden de bir rezervasyon yaptırmadıydık. Can Dostum, Kadim Arkadaşım Gırıklı İsiyin akşam üzeri geldi, beni buldu ve sordu bana; "bu gece nerde olacaksın?"... Ben de; "boştayım, nerde akşam, orda sabah" deyiverdim... (Haklıymışım. Biz az sonra bahsi geçecek o gece, bir yerlerde mahzur kalarak; sabahladık.)

İşte tam da o anlardı, Hüseyin dedi ki; "siz bu akşamki programı bana bırakın, bu gece sizi, iyi bir yere götüreceem. Çok da memnun kalacaksınız."

Can Dost Abaza Mehmedi de alarak şehrin epey bir dışındaki bir mekana gittik biz kaderimize razı bi şekilde, mütevekkil... Fakat arkadaş, ben ömrümde böylesi bir manyaklık taa da görmedim! Hüseyin manyağı bizi, eğlence mekanı diye Prut Bataklıklarına getirmiş, ALLAH onu almayasıca!!!

* * *

Dünyadaki bütün eğlence mekanları, hele de böylesi zamanlarda, mesela bir yılbaşı gecesinde; "damınız var mı?" yada "yanınızda kız arkadaşınız var mı?" diye klasik bir soru sorarlar ya hani insana?... İşte ne bileyim, ortam daha ağır oturak olsun, bir düzey olsun, kalite olsun, incelik-naiflik-güzellik olsun diye?... Biz arabadan iner inmez, kapıdaki çocuk yaştaki genç uşak (vale) bizi ilk cümleyle beynimizden vurdu bile!

- Aaabi, yanıızda garı var mı? Varsa, sizi içeri alamıyuk, geri basın!... Garı-gız yüzünden dün gece gan gövdeyi götüriidu burda!... Patıron yasakladı bayan müşteriyi!!!

Haydaaa? Bu ne yaa!... (Ayrımcı bir mekan... Bence insan haklarına aykırı..)

"Nasıl bir yere düştük biz böyle bilemedim ki?" Bile diyemedim ben... Her neyse, gözü karayız ama biz o zamanlar. Öyle dövüşten-gavgadan, çelikten-trenden falan gorkacağımız yok. Girdik oturduk köşe bir masaya bir yığın adamın içine. İçerde dişi sinek bile uçmuyor çünkü o anlarda. Sanki, Abazaların Başkentindeyiz? Giresun, Bulancak ve Piraziz hatta Ordu bölgesinde ne kadar abaza, ne kadar ipsiz sapsız varsa orda. Ama ortam yine de samimi. Hemen herkes "Daz Alinin Gaavesi" ndeymiş gibi, en azından kendi muhabbetinde... Bu güzel ve arasan bulunmaz manzaraya karşı da, ne rakı içilir ya?... Öyle yaptık.

İçtik tabii... Bu nası bişiiyse, nasıl bir yerse de, gece yarısından sonra garsonlarda dahil, mekanda bir tane ayık adam kalmadı... Ben bunu, o zamanlar vardı, "sahte içki" içtiğimize yordum... Çokta tırsmadım hani? En azından ölmeden önce kör oluyosun, ölüme bir uyarı mahiyetinde falan diye?... Ölüme az biraz daha vaktin kalıyor, bu muhteşem geceyi biraz daha yaşamak için. (?) Kaçınılmaz sonu biliyosun yaani?..

Ben iç dünyamda tüm bu güzellikleri (!) düşünürken yeni yıl bu arada geldi, girdi. Herkes çok mutlu çok mesut. İçkiler su gibi akıyor. İki solist bayan ve iki dansözden oluşan programımızda tüm güzelliğiyle(?) sürüp gidiyor. Ben ömrümde böyle eğlenmedim.

Saat tam 12'yi vurdu, vakti zamanı geldiğinde. Fakat aynı anlar içinde de o çok renkli mekanımızda ise çatışma çıktı o saat!... Mekancı Amca ve bizim Gırıklı İsiyin de dahil hemen bütün müşteriler silahlarına davrandılar. Kimi pencere açtı, cam gıyısında oturmayan abilerimizde direk tavana ateş ettiler, fazla yorulmadan. Bu esnada gurşunu bitenler gelip ortadaki yerde sürüp gitmekte olan oyunlara katıldılar can havliyle. Yerlere sürekli çeşit çeşit boy ve kalibrelerde tabancalar düştü bu esnada. Kimilerinin silahları sarhoşluktan biri biriyle karıştı... Benim karnıma ağrılar girdi gülmekten. Öyle bir an oldu ki, gülmekten kalbim durdu! Nefesimi üç kere üst üste tutunca, anca geri geldim ben(???)

-Bu da neydi gız bacım!- Dedim, Giresun usulü defalarca ve kahkahalarla içimden.

* * *

E, tabii normaldir gerçi bunca yaşananlar?... Gırıklı İsiyin'in bizi getirdiği yerin de; muhteşem sahil şeridi, harika gece kulüpleriyle ünlü İbiza'nın Privileje, Amnesia ve Space gibi dünyanın en ünlü gece kulüplerinden biri olmasını bekleyemezdiniz zaten? Pattaya'daki Palladium ya da ne bileyim işte; Las Vegas "Downtown" falan gibi???

Derken, bu dünyanın görüp görebileceğimiz en çılgın eğlencesi, işte bu şartlarda devam etti. Fakat bu çok güzel(!) gecenin içinde, acı bir sürpriz daha varmış bizi bekleyen? Bizler böylesine çılgın bir geceyi iliklerimize kadar hissedip yaşarken, dışarıda da müthiş bir kar bastırmış saatlerce... Yollar kapanmış! Yani anlayacağınız, bu gecenin bu anlatılan şanslıları olarak hepimiz bu olağanüstü mekanda(?) mahsur kaldık. Kimse bir yere gidemedi.

* * *

Çoğunluğun sarhoşluktan masalarda uyukladığı fakat eğlencenin de hiç gaz kesmeden devam ettiği saatlerin sonunda, müşterilerine karşı müşfik, çok düşünceli ve muazzam duygulu müessesemizce "çorba" ikramı yapıldı bizlere, sabaha karşı. O gürültüde, sabaha kadar etrafımdaki hemen her duruma kahkahalarla güldüm ben... "Bu çorba çok sıcak" diye, sarhoşluktan çorbasına su yerine rakı döken amcama güldüm, oynarken yere düşen dabancalara, delik deşik olup da bizlere "yıldızları izleterek" muhteşem bir yeni yıl gecesi yaşatan müessesemizin tavanına?

Yarın sabah, bir dozerin gelip bizleri kurtarmasıyla bitti bu nefis(!) ve harika gece... Yollar açıldı. Açılan bu yoldarda da, Gırıklı'ya saya saya (doğru tabiriyle, kıza kıza) vardık biz tekrar Giresun'a...

* * *

Her şeye rağmen şimdi şimdi anlıyorum ki:

O zamanlar;" yeni yıl kutluyorlar" diye kimsenin kimseyi öldürmediği zamanlarmış..

O zamanlar;

İnsanların "insan" olduğu zamanlar..