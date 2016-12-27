YENİ YILDA İNSANLIĞI YEŞERTMEYE NE DERSİNİZ?

Asiye Yılmaz

İnsanlık var oldu olalı , iyilik ve kötülük de beraberinde yol almış. Okuduğum bir yazıdan aklımda kalan bir cümle. İyilikte , kötülükte içimizde var , sen hangini beslersen o çoğalır.

Bir şeyler kötü gittiğinde hep başkalarını suçlarız . Dönüp kendimize bakmayız,bizim hatamızdan olduğunu aklımıza bile getirmeyiz.

Diğer ülkeleri bilemem ama bizim ülkemize has bazı özdeyişleri hatırlatmak istiyorum. Bal tutan parmağını yalar. Devletin malı deniz,yemeyen domuz. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Enayi parası tatlı olur. Ya da bana iyilik yapıyor ama karşılığında ne bekliyor. Bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. Aklımıza yer etmiş bu çirkinlikleri güzelliğe dönüştüremediğimiz sürece insan olamayız.

Diğer yandan , yatılı okullarda , yurtlarda ,normal okullarda çocuğumuzun başına hep kötü şeylerin geleceğini düşünmeden gönül rahatlığı içinde gönderdiğimizde insanlığı yeşertmeye başlarız. Sokağa çıktığımızda , temizlik yapanı gördüğümüzde bir günaydını çok görmediğimiz de esnafa ,apartman görevlimize hal hatır sorduğumuzda ,bir çocuğa gülümsediğimizde, hayvanları okşadığımızda insanlığımızı yeşertmeye başlarız. Çevremizde olup bitenlere kayıtsız kalmadığımızda, hastaları ziyaret ettiğimizde, imkanlarımız dahilinde maddi manevi destek olduğumuzda insanlığımızı yeşertmeye başlarız. Tanıyalım ,tanımayalım insanların başına gelen acılarda içimiz acıdığında, sevinçlerinde sevindiğimizde . Yolda düşen birinin elinden tutup kaldırdığımızda, yükü ağır olanın elinden alıp taşıdığımızda .bunları yaparken de içten ve isteyerek yaptığımızda , kibir ve ukalalıktan uzak kaldığımızda insanlığı mızı yeşertmeye başlarız. Bütün bunları yapabilmemiz için de önce AHLAKLI ve MERHAMETLİ olmayı hem kendimize hemde çocuklarımıza öğretmeliyiz ki insanlığımız yeşersin ve fidana dönüşsün. Söylemek yazmak kolay , hayata geçirmek zor olsada bizim elimizde diye düşünüyorum.

Önce sağlık devamında anaların ağlamayacağı, bütün kötü özelliklerimizin geride kalacağı, AHLAKLI, MERHAMETLİ , HOŞGÖRÜLÜ , VATAN MİLLET SEVGİSİ OLAN , din , dil , ırk mezhep farkı gözetmeksizin insanı insan olarak gören, hakka , hukuka inanan ve saygılı altın bir nesil yetiştireceğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Birde affetmeyi öğreneceğimiz bir yıl olsun. Kendi adıma bunu çok istiyorum. Sanırım insan olma yolunda büyük adım atmış oluruz.

"Beyaz zambaklar ülkesinde "Hepimizin mutlaka okuması gereken bir kitap . Bir ülke her şeyiyle Nasıl baştan inşa edilir . Anlaşılır bir dille yazılmış. Lütfen okuyun ve okutun.

Not: İnsanlığımızı yeşerttiğimizde barışı inşa etmenin zor olmayacağını düşünüyorum. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırırsak her şey daha kolay düzelecek. En büyük görev de yine ailelere düşüyor.

Her şey ailede başlar.