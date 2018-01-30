YENİLİKLERDEN HABERSİZ PARTİ BAŞKANI

Mevlüt Mürsel Uzun

Bu köşede Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz etmemeye kendi kendime söz vermiştim. Fakat Türkiye’nin YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARI konusunda AK Parti iktidarı hiçbir silah üretiminde bulunmadı suçlamasını yapınca dayanamadım yine perhizimi bozmak zorunda kaldım.

Ocak -20’de PKK terör örgütünün yuvalandığı Afrin’e giren kahraman Mehmetçiklerimizin kullandığı Türk üretimi Fırtına ve Obüs toplarının sesini Kemal Kılıçdaroğlu herhalde duymamış olsa gerektir. İşte son derece etkili ve uzun menzilli olan bu toplar bir Türkiye icadı ve üretimidir. Daha da önemlisi PKK’lılara kan kusturan gurur duyduğumuz MPT-76 Piyade tüfeği de Türkiye’mizin icadı ve üretimidir.

Türkiye’de Ana Muhalefet partisinin ülke meselelerine karşı böylesine bilgisiz ve duyarsız kalması son derece üzücüdür. Oysa bir ülkede ana muhalefet partisi ülke de neler olup-bittiğinden haberdar olması gerekmezmi? Gel gör ki bizdeki ana muhalefet partisinin başında bulunan kişi açıklamalarına ve suçlamalarına bakıldığında bunlardan habersiz olduğu gibi asılsız iftira olduğu da görülmekte. Ben ve bazı yazarlar Yerli ve Milli Silah Üretimi konusunu defalarca yazarak okuyucuları bilgilendirmeye çalıştık. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yazılanları okumadığını, yada konuşulanları duymadığını düşünüyorum. Fakat yinede Türkiye’mizin üretmiş olduğu Yerli Silah, Araç, Gereç ve Cephaneleri bir kere daha isim isim burada yazarak bilgilendirmek istedim:

Atak Helikopteri, Altay Savaş Tankı, Hürkuş Uçağı, Milgem Savaş Gemisi, kendi üretti Deniz Altısı, İnsansız silahlı ve silahsız Hava Araçları Aselsanını ürettiği Hibrit Lazer ve Füze silahları, Savaş gemilerinde ve sınır karakollarında kullanılan uzaktan komutalı Sarp markalı silah, Akya-Milli Torpido, Atmaca Milli Gemisavar füzesi, Arma-Zırhlı Muharebe aracı, BMC Kirpi, Kobra-Zırhlı Tekerlekli Araç, Göktürk Milli Keşif Uydusu, İnsansız Deniz Aracı, Meltem Deniz Karakol Uçağı, MPT-76 Piyade Tüfeği, Burseya tepesini PKK’ya mezar eden Beton delici Yerli Bombamız NEB, Pars-Zırhlı Muharebe Aracı, TÜBİTAK Akıllı Bomba.

Yukarıda sıraladığım Yerli ve Milli Silah, Araç, Gereç ve Cephane şüphesiz ki daha ilk anda aklıma gelenlerdir.

Kemal Kılıçdaroğlu her halde kendi partisinin iktidar olduğu dönemleri düşünerek iktidarın silah üretimi konusunda bir çalışmanın olmadığını ileri sürerek bir suçlamada bulunmuştur. Onların iktidarı döneminde bırakın en ufak bir askeri malzeme üretmeyi yaşı ileri olanlar hatırlar askerin külotunda, yemek tabağında ve çatal-kaşığının sapında U.S.A (ABD) damgası yazmaktaydı. O zamanlar TSK’de görev yapan idealist bir genç Astsubay olarak bu durum benim gururuma dokunmuştur. Bu yetmiyormuş gibi birde her yıl ABD’li subay heyeti denetlemeye gelir TSK’ne verilen bu sıradan malzemelerin yerinde kullanıp, kullanılmadığını kontrol ederlerdi.

1960’lı yıllarda İsmet İnönü başbakan olduğu sırada Türkiye Kıbrıs’a çıkarma yapacağı sırada Amerika buna karşı çıkarak benim verdiğim silahları kullanamazsın diyerek engel olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu senin de haberin olsun işte Türkiye böylesi bir dönemlerden geçerek son yıllarda kendi ürettiği etkili ve modern silahlarla düşmana meydan okuduğu bir ülke haline gelmiştir…