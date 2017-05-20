Yenimahalle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Karadeniz rüzgarı esti

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilçede gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun katıldığı 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü'ne katılarak Anıtkabir 'e kadar gençlere eşlik etti. Gençlerin ilgisiyle karşılaşan Yaşar, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Kutlamalarda coşku, Ragıp Tüzün Parkı ’nda Karadeniz Müziği nin sevilen sanatçısı Selçuk Balcı konseri ile tavan yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Mayıs konserine CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Kayhan Yüregir, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalleli vatandaşlar katıldı.

Birbirinden güzel etkinlikler geceye renk kattı

Ragıp Tüzün Parkı’nda akşam saatlerinde başlayan etkinliklerde Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu Aydın ve Trabzon Yöresine ait halk oyunlarıyla bol bol alkış aldı. Işık orkestrası çaldığı Marş ve şarkılarla geceye renk katarken Aydın Onur Spor Merkezi de Zumba ve step-aerobik danslarıyla Yenimahallelileri coşturdu. Ayrıca Cenk Meydanı Aplik Okulu’nun Sayokan gösterisi de Yenimahallelilerden tam not aldı.

Konser öncesi bir konuşma yaparak tüm yurttaşların bayramını kutlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “19 Mayısları, 23 Nisanları, 29 Ekimleri, 30 Ağustosları birileri unutturmaya çalışsa da bizim var oluş nedenimiz olan bu milli bayramlarımızı babalarımız kutladı, bizler kutladık, torunlarımız da kutlayacak” dedi.

Selçuk Balcı Yenimahalle’yi salladı

Sahne sırası Karadeniz ’in genç yeteneklerinden Selçuk Balcı’ya geldiğinde Yenimahalle’de yer yerinden oynadı. Birbirinden güzel şarkıları ard arda yorumlayan Balcı, İzmir Marşı’nı da vatandaşlarla birlikte söyledi. Balcı hayranları, kemençenin de etkisiyle yerinde duramayarak bol bol horon tepti.