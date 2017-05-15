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Yenimahalle 2’inci kademe özel sporcular (down sendromlu, mental ve otizmli sporcular) antrenörlük kursuna ev sahipliği yapıyor

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Yenimahalle 2’inci kademe özel sporcular (down sendromlu, mental ve otizmli sporcular) antrenörlük kursuna ev sahipliği yapıyor
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Spor Eğitim Daire Başkanlığı işbirliğiyle Türkiye’de ilk defa verilen 2’inci kademe özel sporcular antrenörlük kursu, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nde başladı

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Spor Eğitim Daire Başkanlığı işbirliğiyle Türkiye’de ilk defa verilen 2’inci kademe özel sporcular (down sendromlu, mental ve otizmli sporcular) antrenörlük kursu, Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi’nde başladı.

Milli antrenörlerden kapsamlı eğitim

Yenimahalle Belediyesi’nin spora desteği devam ediyor. Geçtiğimiz yıl birinci kademe özel sporcular antrenörlük kursu için kapılarını sporculara açan Yenimahalle Belediyesi, bu yıl da antrenör olmak isteyen sporculara desteğini esirgemedi. 2016 yılında birinci kademe eğitimlerinde başarılı olarak 2’nci kademe eğitimlerine hak kazanan 22 kişi, Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri’nde çalışmaya başladı. 25 Mayıs tarihine kadar devam edecek kursa katılanlar, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’ndan Milli Takım Antrenörleri Muammer Akgöz ve Ercüment Kantar’dan eğitim alıyor.

Özel sporcu antrenörü olmak için ter döken adaylar; sudan kurtarma, acil müdahale eğitimlerinin yanı sıra havuzda yapılması gerekenler konusunda bilgileniyor. Eğitimlerde özel sporcular da antrenörlere destek veriyor.

Yenimahalle personeli de eğitim alıyor

Yenimahalle’nin dört bir köşesini spor tesisleriyle donatan Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki 3 ayrı yarı olimpik yüzme havuzunda görevli personeli de tam donanımlı olarak yetiştiriyor. Bu kapsamda Turgut Özakman Yüzme Havuzu personeli de havuza üye engelli bireyler için 2’nci kademe özel sporcular eğitimlerine katılarak kendilerini geliştiriyor.

ATT öğrencileri de eğitimde

Öte yandan Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni Bölümü öğrencileri de kursun belli bölümlerine katılarak cankurtaran eğitimi alıyor. Öğrenciler, 2’inci kademe özel sporcular eğitimine katılan antrenör adaylarıyla birlikte milli antrenörlerden suda ilkyardımın püf noktalarını öğreniyor.

Fethi Yaşar’a teşekkür

Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinden memnuniyetlerini ifade eden antrenörler, antrenör adayları ve özel sporcular, “Bizden herhangi bir ücret talep etmeden bu güzel tesisin kapısını 2 yıldır bize açan Başkanımız Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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