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Yenimahalle anaokullarında açılan geri dönüşüm sergilerinde minikler, geri dönüşüm atıklarını sanata çevirdi

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Yenimahalle anaokullarında açılan geri dönüşüm sergilerinde minikler, geri dönüşüm atıklarını sanata çevirdi
Yenimahalle Belediyesi çatısı altında eğitim veren 5 anaokulunda çocuklar, geri dönüşümün önemini hazırladıkları sergi ve defileyle öğrendi.

Atık maddelerden yaratıcılıklarını kullanarak aileleriyle birlikte bir oyuncak yapan minikler, çöp poşetleri, pet bardak ve tabaklardan hazırladıkları kıyafetlerle de mini bir defileye imza attı.

Bu oyuncaklar çok çevreci

Yenimahalle anaokullarında açılan geri dönüşüm sergilerinde minikler, pipet, gazete kağıdı, pet şişe, plastik kapak, yumurta kolisi gibi atık maddelerden birçok oyuncak yaptı. Filden kaplumbağa, çamaşır makinesinden arabaya, robottan helikoptere atık maddelerden yapılan oyuncakları sergileyen minikler, üzerinde “Her atık çöp değildir”, “Atıkları geri döndürmeye ne dersin?” yazan pankartlarla da geri dönüşümün önemine dikkat çektiler.

En duyarlı gelin-damat

Öte yandan çocuklar, geri dönüşüm maddeleriyle hazırladıkları kıyafetlerle mini bir defile de düzenleyerek astronot, Batman, sihirbaz, prenses kılığına girdi. Defilenin sonunda atık maddelerden hazırlanmış gelinlik ve damatlıkla podyuma çıkan minik çift, büyük alkış aldı. 

Minik çevre koruma görevlileri

Bu etkinlik sayesinde geri dönüşümün önemini anlayan miniklerin hem yaratıcılıkları gelişti hem de aileleriyle birlikte etkinlik yaparak keyifli vakit geçirdi. Ayrıca proje kapsamında anaokullarında satın alınan, hazır oyuncaklar kaldırıldı. Minikler bir hafta süresince geri dönüşüm maddelerinden yaptıkları oyuncaklarla oynayacak ve bu sürenin sonunda çocuklara çevre koruma görevlisi rozeti verilecek.

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